Дальневосточным СМИ удалось найти девушку с фотографии «черного ритуала» на кладбище

Оказалось, что девушка живет в Брянске и никогда не была во Владивостоке. Фото: Личная страничка героини публикации

Приморские поисковики во время уборки кладбища заметили ритуальные предметы у безымянной могилы. Среди свечей, карт с рунами, монет и зеркал была фотография девушки. В интернете нашли информацию, что все эти вещи используют для ритуала на смерть. Поисковое объединение «АвиаПоиск» попросило кого-нибудь, кто узнает эту девушку, рассказать ей о том, что у нее есть недоброжелатели. За поиски принялись многие СМИ, в том числе и «Комсомольская правда».

Оказалось, что девушку зовут Виктория, она проживает в Брянске и никогда не была во Владивостоке. У девушки много ярких фотографий и записей с упоминаниями о волонтерской деятельности, неизвестно кто и почему желает ей зла. Но она не верит в черную магию, говорит, что все это ей навредить не может. Также Виктория отметила, что прошлый год был у нее достаточно тяжелым, но ничего сверхъестественного она в этом не видит. Девушка ходит в храм и говорит, что живет достаточно неплохо.

«КП-Владивосток» удалось найти страницу Виктории, но, судя по всему, к этому времени, она уже знала о том, что ее фото нашли на Владивостокском кладбище, поэтому она ничего не ответила. На данный момент девушка закрыла свою страницу в социальных сетях.

Кто этот незадачливый «колдун» девушка не знает, в сети появилось много версий. Кто-то думает, что это из-за зависти или из ревности. Есть невероятные предположения, что кто-то намеренно обратился к «ведьме» из Владивостока, чтобы изжить девушку с этого света. Может быть, это была просто неудачная шутка, но правды никто не знает.

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Фотографию предположительно живой девушки нашли под памятником на безымянной могиле во Владивостоке (Подробнее...)

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