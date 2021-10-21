Ввезли без предупреждения: первые 100 тонн опасных ядохимикатов с космодрома «Восточный» уже привезли в Приморье для сжигания

Первая партия опасных ядохимикатов из Приамурья уже находится в Приморье. Фото: скрин с видео Олега Зинкевича

Нашумевшая история с планами сжечь под Владивостоком почти тысячу тонн опасных пестицидов с космодрома «Восточный» обрастает подробностями. Так, выяснилось, что первые 100 тонн уже находятся в Приморском крае. Партия пестицидов II и III классов опасности размещены на промышленной площадке ООО «Система» в Надеждинском районе. Как уверяют в региональном Минприроды, ввоз опасного груза с ними не согласовывался и о его нахождении в крае чиновники узнали постфактум. Власти пытаются добиться отмены решения об утилизации отходов в регионе, Росприроднадзор возбудил административное дело и проводит экспертизы.

Как пояснили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, 100 тонн отходов из 900 прибыли в край до того, как власти об этом узнали. Компания-утилизатор чиновников об этом не уведомила, и, по действующему законодательству, и не должна была.

«Сейчас они (отходы) находятся на закрытой площадке компании в закрытых мешках. В настоящее время каких-либо действий с отходами не производится», - заверили в министерстве, отметив, что параллельно идет работа по отмене решения о доставке и переработке на территории Приморья оставшихся ядохимикатов. Для этого власти будут добиваться признания недействительным контракта на утилизацию. Какая судьба ждет уже ввезенные в регион отходы, чиновники не уточнили.

Свою проверку проводит и Росприроднадзор. Региональное управление ведомства возбудило в отношении компании административное дело, из доставленной партии взяты пробы на экспертизы. Специалисты будут проверять их на возможное присутствие запрещенных веществ, в частности, ртутьсодержащего гранозана. Подозрения о содержании в отходах более опасных веществ, чем указано в документах, ранее высказали экологи.

На время проведения проверки контролирующий орган вынес ООО «Система» предупреждения о недопустимости дальнейшей транспортировки и утилизации отходов.

Напомним, ранее стало известно, что в Надеждинском районе Приморья собираются сжечь 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Эти отходы скопились на складах космодрома «Восточный» и их решили отправить на утилизацию. Госконтракт выиграла красноярская компания, которая хотела захоронить пестициды на своем полигоне под Красноярском, однако после протестов местных жителей и вмешательства прокуратуры отказалась от этого. Вместо этого отходы решили направить в Приморье и утилизировать силами местной компании.