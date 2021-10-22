Синоптики рассказали, стоит ли ждать снег в Приморье в ближайшие дни

В этом году погода непредсказуема Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно истории метеонаблюдений, в Приморье снег обычно выпадает уже в 20-х числах октября. Это актуально не только для северных районов края, но и для дальневосточной столицы. Последние дни октября встречают приморцев инеем на дорогах и морозной свежестью. В центральных районах Приморья наблюдаются небольшие осадки. Однако в этом году у погоды совсем другие планы, сильные холода придут не скоро. Синоптики портала «Примпогода» рассказали, к чему готовиться на следующей неделе.

- На данный момент у нас холоднее, чем будет в конце октября, - заявляют специалисты.

Температура воздуха стремительно повышается. Вся следующая неделя будет теплой: днем на термометре можно будет наблюдать 12-13 градусов тепла, ночью 4-6. На ближайшее время синоптики не прогнозируют появление мощного циклона. Снежные осадки на юге Приморья не ожидаются, на севере возможен дождь вперемешку со снегом.

Ноябрь – переходный месяц, первая неделя которого частенько сдабривается снегопадами. Будет ли подобное и в этот раз, сказать нельзя – 2020 год показал, что характер погоды может поменяться всего за один день.

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