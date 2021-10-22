Жечь будет негде: у компании, которая привезла в Приморье опасные пестициды, отбирают землю

Комплекс, где собирались сжечь опасные отходы из Приамурья, выселяют с участка в Вольно-Надеждинском. Фото: правительство Приморского края

В истории с ввозом в Приморье на утилизацию опасных ядохимикатов из соседнего региона наметился очередной поворот – у компании-утилизатора хотят забрать землю, где находится установка для сжигания отходов. Расторгнуть договор аренды хотят из-за того, что взятый у поселения участок используется не по назначению – сдавали землю совсем не для того, чтобы хранить и сжигать там опасные вещества.

Расторжение договора инициировала администрация Надеждинского сельского поселения, в границах которого находится данный участок по итогам выездной проверки с участием представителей прокуратуры и районной администрации.

Как пояснили в правительстве Приморского края, на этот шаг пошли, потому что предприниматель, который арендовал землю у муниципалитета, нарушил условия договора.

В частности, без согласования с арендодателем передал его в субаренду третьему лицу (ООО «Система»), которое и использовало его не по назначению.

Так, данный участок выдавался для использования в общественно-деловых целях и под размещение объекта недвижимости, а по факту на нем велась деятельность по утилизации опасных отходов, что противоречит разрешенному целевому использованию. Предпринимателя уже уведомили о расторжении договора, а также необходимости в 10-дневный срок освободить участок и вывезти оборудование.

Так выглядит печь для сжигания опасных отходов. Фото: скрин с видео правительства Приморского края

Пока не вполне ясно, возможно ли в столь короткий срок демонтировать достаточно массивное оборудование (одна утилизационная печь чего стоит) и съехать. Не уточняется и дальнейшая судьба по-прежнему находящихся на участке 100 тонн ранее ввезенных ядохимикатов – их переместят на другую площадку или сразу отправят обратно в Приамурье? Ранее власти говорили о том, что будут добиваться вывоза опасных веществ из региона, но пока этот вопрос остается открытым.

Как и еще один, который был поднят взбудораженными опасным соседством жителями села Вольно-Надеждинское на стихийном собрании вечером 20 октября.

Среди вопросов, которые поднимались на сходе был и достаточно справедливый – как в черте густонаселенного села, в нескольких сотнях метров от жилых домов появилось опасное предприятие, готовое сжигать в своих печах тысячи тонн чужих отходов, и куда смотрели местные власти раньше. Ведь даже судя по уже появившимся фото и видеокадрам с этого комплекса, его собственники совсем не скрывали, чем они занимаются на этой территории, даже табличка соответствующая на воротах имеется.

Собственники комплекса не скрывали, чем занимаются. Фото: vl.ru

Жители села намерены добиваться полного закрытия комплекса и уже записали видеообращение к властям с требованием не допустить хранения и сжигания опасных веществ рядом с их домами.

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