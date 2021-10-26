Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток26 октября 2021 3:44

Рынок на Некрасовской во Владивостоке объят огнем

Над местом ЧП клубится черный дым
Екатерина ТИХАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: instagram.com/dps_vl

Фото: instagram.com/dps_vl

Единственный рынок на Некрасовской во Владивостоке загорелся утром 26 октября. Судя по всему, пожар разгорается нехилый, над местом происшествия клубятся черные кольца дыма.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Пожар на Некрасовском рынке во Владивостоке
Видео: социальные сети

Обновление на 10:59:

По сообщению ГУ МЧС РФ по Приморью, сообщение о пожаре поступило в 10:29. Уже через восемь минут первые огнеборцы были на месте. Сейчас там 39 пожарных и 11 спецтехники.

Они выяснили, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка – 400 квадратных метров, существует большая вероятность распространения огня на другие объекты.

«КП – Владивосток»

«КП – Владивосток»

Обновление на 11:39:

Мэрия сообщила, что люди эвакуированы с территории рынка, а также из прилегающих павильонов. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу к рынку, а полицейские не пускают людей внутрь. Пожару присвоен второй ранг опасности. Сейчас на месте ЧП находится мэр Константин Шестаков, начальник гарнизона, должен приехать начальник городской полиции.

Пожар на рынке во Владивостоке
Видео: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl

ПО ТЕМЕ

Появились фото и видео с место крупного пожара на Некрасовском рынке во Владивостоке

На месте происшествия находится мэр города Константин Шестаков [фото, видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

Происшествия: ЧПКрупный пожар на Некрасовском рынке во Владивостоке 26 октября