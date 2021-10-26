Рынок на Некрасовской во Владивостоке объят огнем

Фото: instagram.com/dps_vl

Единственный рынок на Некрасовской во Владивостоке загорелся утром 26 октября. Судя по всему, пожар разгорается нехилый, над местом происшествия клубятся черные кольца дыма.

Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Обновление на 10:59:

По сообщению ГУ МЧС РФ по Приморью, сообщение о пожаре поступило в 10:29. Уже через восемь минут первые огнеборцы были на месте. Сейчас там 39 пожарных и 11 спецтехники.

Они выяснили, что огнем охвачена большая часть одноэтажного рынка – 400 квадратных метров, существует большая вероятность распространения огня на другие объекты.

«КП – Владивосток»

Обновление на 11:39:

Мэрия сообщила, что люди эвакуированы с территории рынка, а также из прилегающих павильонов. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли дорогу к рынку, а полицейские не пускают людей внутрь. Пожару присвоен второй ранг опасности. Сейчас на месте ЧП находится мэр Константин Шестаков, начальник гарнизона, должен приехать начальник городской полиции.

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