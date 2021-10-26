Появились фото и видео с место крупного пожара на Некрасовском рынке во Владивостоке

В огне больше 400 квадратных метров.
Фото: Диана БЕЛАЯ
Около 10 часов утра 26 октября рынок на улице Некрасовская, 69, во Владивостоке охватило огнем. Сильный пожар быстро разгорается, есть риск, что пламя перекинется и на другие постройки. От огня идут черные клубы дыма, он расползается над районом. Также есть сообщения от очевидцев, что слышны хлопки и взрывы.
По данным от мэрии, работники рынка и прилегающих павильонов эвакуированы, всего 70 человек. ГИБДД перекрыла подъезды к рынку, полиция – доступ внутрь. Работают пожарные подразделения, пожару присвоен второй ранг опасности. Площадь – 400 квадратных метров. На месте пожара находятся глава города, начальник гарнизона, ожидают прибытия начальника городской полиции.
«КП – Владивосток» удалось запечатлеть крупное возгорание со стороны.
ГИБДД перекрыла подъезды к рынку, полиция – доступ внутрь.
Фото: Диана БЕЛАЯ
С огнем борются 39 спасателей.
Фото: Диана БЕЛАЯ
Напомним, на месте происшествия вовсю трудятся 39 пожарных на 11 машинах.
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