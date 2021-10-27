Погода на ноябрь 2021 года во Владивостоке: первая неделя ноября будет теплее обычного

Первая неделя ноября может стать последней возможность для осеннего отдыха на природе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны прогнозы о том, какая будет погода в начале ноября 2021 года. Теплая, солнечная погода продолжит властвовать в некоторых районах Приморья, хотя обычно к концу октября в крае выпадает первый снег. Во Владивостоке в начале ноябре не прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Специалисты портала «Примпогода» рассказали, что в нерабочую неделю погода в Приморье будет стабильно солнечной, заверил глава Примгидромета Борис Кубай.

Жители Приморья обеспокоены: по информации портала Gismeteo, 11 ноября на Владивосток обрушится сильный снег с дождем. Приморцы не хотят второго ледяного шторма: в ноябре 2020 года люди несколько дней сидели без тепла и света, а город словно пережил апокалипсис. Главный синоптик Приморья Борис Кубай успокоил жителей.

До 11 ноября, как говорит специалист, еще половина месяца, а это большой период времени и к наступлению этой даты точность прогноза уменьшится почти в 2 раза. Поэтому снег может выпасть с вероятностью 50%. Об угрозе снегопада специалисты предупредят приморцев минимум за неделю, чтобы люди успели подготовиться к непогоде.

- В силу сложившейся конфигурации планетарной фронтальной зоны, базирующейся севернее Амура, там продолжается процесс блокирования поступления холодных арктических воздушных масс с севера на юг. Поэтому первая декада ноября будет теплее обычного с трендом на постепенное понижение максимальных температур, - рассказал Борис Кубай.

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