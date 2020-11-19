Ледяной апокалипсис в Приморье: поваленные деревья, разбитые авто и серьезные коммунальные аварии

Под тяжестью не выдерживают даже столбы Фото: dps_vl

Дождь, а следом снег, обрушившиеся на Приморье, стали причиной целого ряда коммунальных бед. Оборванные провода, сломанные деревья, скованные льдом дороги, разбитые авто и падающие пешеходы – все это последствия разгула стихия. Лишь по официальным подсчетам, без света сейчас остались 30 000 приморцев.

Ледниковый период во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами.

Специалисты стараются устранить аварии на электросетях, которые произошли в разных районах края. Однако ремонт осложняет сильный ветер и продолжающиеся осадки. Поэтому точные сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Столбы, повисшие на проводах, сегодня крайне актуальны. Фото: предоставлено очевидцами.

Что касается Владивостока, то приморская столица превратилась в настоящий ледяной городок. Лед сковал буквально все – деревья, дороги, крыши и фасады домов, стекла и провода. Выглядит конечно красиво, но на деле довольно опасно. От тяжести ветви и стволы то и дело ломаются, падая на авто и преграждая проезд по дорогам.

По сообщениям очевидцев, из-за обледенения повалило деревья на острове Русский. Также упали деревья на Станюковича, на Нейбута, Карла Жигура, проспекте Красного Знамени, Пушкинской, Русской, Фадеева, Никифорова и Котельникова. Повреждены десятки машин, проезда нет по многим межквартальным дорогам. Всего в администрацию поступили вызовы с 20 адресов. Сейчас ветки и стволы убирают с проезжей части, в помощь к аварийным бригадам направлены сотрудники МЧС.

Помимо деревьев, под тяжестью обледенения не выдерживают и столбы.

С вечера в городе трудится дорожная техника. Транспортные артерии сначала посыпали реагентами, а после начали расчистку от наледи. Как сообщил оперативный штаб, на ликвидацию последствий снегопада уже израсходовано 412 тонн песко-соляной смеси, 115 кубометров химреагента и 38 тонн технической соли. Службы работают в круглосуточном режиме. В уборке задействованы около 150 единиц тяжелой техники.

Движение на некоторых участках трассы остается сложным из-за гололеда и ДТП. Для безопасности перекрыт спуск на Авангард по улице Капитана Шефнера, а проезд по объездной трассе объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл открыт только для легковых авто.

С утра серьезная авария случилась в пригороде Владивостока. На улице Маковского водитель не смог справиться с управлением на скользкой трассе. Nissan Vanette сначала врезался в леера, а после перевернулся.

Микрогрузовик перевернулся на скользкой дороге. Фото: AK_VDK, dps_vl

Не обошлось и без перебоев в работе общественного транспорта. Так, из-за обледенения проводов задержалась электричка на Мыс Чуркин и не смог отправиться рейс в аэропорт. Перебои случились и в работе другого электротранспорта. Трамваи временно встали из-за упавших на провода веток. Троллейбусы также движутся с затруднением из-за сильного обледенения на проводах.

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