Полицейских сняли, полезли воры: арендаторы просят защитить товар на сгоревшем рынке во Владивостоке

Некрасовский рынок горел порядка семи часов. Мэрия встретилась с арендаторами, чтобы продумать меры помощи пострадавшему бизнесу
Фото: Анастасия АЛЯМКИНА
Арендаторы сгоревшего накануне Некрасовского рынка во Владивостоке в ходе встречи с чиновниками городской администрации пожаловались на мародерство. Они сообщили, что их имущество уже страдает от мародеров.
- Вчера вечером сняли с охраны полицейских и туда через дырки в стенах полезли воры растаскивать товар, - сообщила одна из участниц встречи.
По её словам, после того как полиция сняла свой пост, сооружение охраняют только два сотрудника частного охранного предприятия, но они не справляются.
- Там периметр огромный, они вдвоём его не смогут охватить никак. Да и что они сделают, если даже кто-то внутрь залезет, не полезут же за ним, запрещено. Сделайте что-нибудь, не дайте растащить товары! - попросила женщина.
Присутствовавший на встрече заместитель прокурора Владивостока Владимир Синенко пообещал, что вопрос с охраной решится сразу после встречи.
- Мы попросим УМВД либо пост туда вернуть, либо изменить маршруты патрулирования, чтобы они рынок охватывали, пообещал он.
Напомним, в пожаре сгорели 700 квадратных метров торговых павильонов. Мэрия пообещала выплату арендаторам в размере 35-40 тысяч рублей с 15 ноября. Поддержку оказывают микрокредитные организации: они предложили займы со сниженной ставкой.
Павильоны Некрасовского рынка горели порядка семи часов: город был скован пробками, привлекли почти четыре десятка пожарных, 11 единиц спецтехники.
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