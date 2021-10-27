Семь часов в огне: что известно о пожаре на Некрасовском рынке во Владивостоке

Пожар начался утром, в 11 часу, 26 октября. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Утром 26 октября весь Владивосток встревожила новость – Некрасовский рынок объят огнем. Пожар быстро разросся, а небо заволокло черным дымом. На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС, однако избежать больших потерь не удалось, в итоге выгорела большая площадь, на которой было много разнообразных торговых павильонов. «КП» – Владивосток» восстанавливает ход происшествия и рассказывает, что может быть дальше.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Рынок на Некрасовской, 69, – единственная доступная торговая площадка в этом районе, здесь можно было купить и вещи, и предметы быта и, самое главное, продукты. Только вот теперь, увы, местным жителям придется искать альтернативу постоянному и популярному месту покупок.

Точное время возгорания неизвестно, но все началось около 10 часов утра во вторник, 26 октября. Корреспонденту «Комсомолки» сказали, что услышали хлопок в павильоне с бытовой химией, а после очевидцы ЧП позвонили в пожарную службу в 10:29, а уже через восемь минут первые расчеты МЧС прибыли на место происшествия. Вскоре приехали дополнительные силы – всего к огненной точке приехало 39 пожарных на 11 единицах спецтехники. Сразу же началась спецоперация: продавцов и покупателей стали эвакуировать, спасатели оценили обстановку – огонь стремительно охватил большую часть одноэтажного рынка – и приступили к тушению.

Приехали к пылающему рынку и сотрудники госавтоинспекции и полиции: первые перекрыли дорогу к рынку, а вторые не пускали людей внутрь. Но это, конечно же, не помешало зевакам окружить место событий и наблюдать за жарким зрелищем со стороны.

Пламя разрасталось слишком быстро: всего за полчаса в огне оказалось около 400 квадратных метров, и это – далеко не предел. Появилась угроза, что он перекинется на близлежащие строения. Из задымленных помещений сотрудники МЧС спасли десятерых, и очень вовремя – вскоре обрушилась кровля, а жаркая стихия разрослась до 700 квадратных метров.

Пожар начался утром, в 11 часу. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

В 11:28 огнеборцы локализовали пожар, но внутри продолжали гореть отдельные уголки рынка. Поэтому специалисты задействовали современные технологии – беспилотники с тепловизорами. С их помощью, рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Приморскому краю Михаил Исаметов, пожарные видят, где еще остались очаги, идет активное тление, где температура более или менее большая. Как только такая точка выявляется, силы направляются на разбор завалов в том месте. Вручную отследить такие моменты на крупных пожарах сложно, так как зачастую мешает большое количество дыма.

Полностью побороть огонь удалось лишь в 16:43. Некрасовский рынок во Владивостоке горел почти семь часов. Пожару присвоили второй ранг опасности.

НАДЗОРНО

Как только на место происшествия приехали первые пожарные и полицейские, к рынку приехали и высокопоставленные люди. В первых рядах был замечен мэр Владивостока, начальник гарнизона МЧС, глава городской полиции, прокурор приморской столицы.

Надзорный орган начал проверку по факту происшествия. Ведомство выяснит причины крупного пожара и даст оценку соблюдению всех требований пожарной безопасности, и уже по итогам будут приняты те или иные меры.

С рынка эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Фото: «Комсомольская правда – Владивосток»

ПОПАЛО ПОД ОПАЛУ

Этот рынок – сосредоточение разнообразных торговых точек. В результате выгорел далеко не один магазин. Корреспондент редакции пообщался с несколькими женщинами – работниками некоторых павильонов.

– Я сначала думала, что это учебная тревога. Но тут забежал китаец и начал вытаскивать меня, и мы побежали, – делится сотрудница зоомагазина, которая работает на рынке десять лет. Пока пытались выбраться из задымленного помещения, женщина случайно разбила какую-то витрину, но в этот момент было не до таких мелочей, главное – спасти жизнь.

Еще одна сетует – сгорели все шубы. Что теперь будет, неизвестно, как и не понятно, будет ли кто восполнять ущерб. Практика пожара в торговом центре «Максим», когда некоторым предпринимателям пришлось идти в суд, чтобы добиться справедливой компенсации, показала, что это долгий и спорный процесс.

Постиронично и то, что буквально 25 октября все павильонщики внесли плату за аренду помещений. И вот все сгорело. Будут ли деньги возвращены или же пойдут в счет альтернативных мест, которые, возможно, предоставят для торговли, пока не понятно, так как это юридический вопрос и вопрос поведения собственника.

Из-за пожара пострадало и движение в городе. Паутина пробок окутала центральные районы столицы Дальнего Востока.

Черный дым быстро окутал район. Фото: Диана БЕЛАЯ

ПО ПУТИ «МАКСИМА»?

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина рассказала, что пострадавшим при пожаре будет оказана юридическая консультация. Уже сейчас работает горячая линия бизнес-омбудсмена, звонить можно по номеру +7 (423) 241 20 01, также сообщения можно отправить на WhatsApp +7 914 797 80 31 и на почту ombudsman@primorsky.ru. Юристы аппарата ответят на вопросы коммерсантов.

– Я разговаривала с мэром города и представителями Минпромторга. Знаю, что правительство Приморья и администрация Владивостока сейчас прорабатывают меры поддержки, которые могут быть оказаны пострадавшим предпринимателям. Рассматриваются вопросы о льготных кредитах, предоставлении альтернативных торговых мест. Константин Шестаков объявил, что 28 октября будет проводиться встреча с бизнесменами, я там буду наравне с другими органами, – поделилась с корреспондентом «Комсомолки» Марина Шемилина.

Точного времени еще нет, ориентировочно собрание запланировано на 15 часов, но оно может измениться.

– Эта встреча позволит проработать экстренные меры для поддержки бизнеса. Например, для пострадавших от пожара в ТЦ «Максим» был создан специальный кредитный продукт с минимальной ставкой, - напомнил Константин Шестаков.

Мэр Владивостока подчеркнул, что у всех людей есть различные финансовые обязательства: квартплата, ипотека и просто жизнь. Поэтому деньги на поддержку конкретным предпринимателям будут выделены. Управление экономического развития готово перераспределить средства для этих целей.

Пожар уничтожил 700 квадратных метров. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

СУДЬБА ПОГОРЕЛЬЦА

Будут ли восстанавливать место или сносить, до конца непонятно. Этот вопрос нужно адресовать собственнику и главе города, так как нужно сначала понять, каким образом оформлены земельные участки и сам рынок.

ЧЬЕ ДОБРО?

Отметим, что рынок «Некрасовский» принадлежит организации ООО «Владторгсервис». Совладельцами этого места являются Нина Савойская, Анатолий Коптев и Вячеслав Байделюк. И последний как раз-таки и привлекает внимание, ведь он – новоизбранный депутат Законодательного собрания Приморья. Он единственный представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кстати говоря, в его активе есть доли в рынке «Березка» и рыбном рынке на Второй Речке, похоронном агентстве «Акрополь» и охранной службе «Кобай».

КСТАТИ

По информации СМИ, с 2018 по 2020 год ГУ МЧС России по Приморскому краю провело семь проверок рынка, в результате которых выявили 21 нарушение пожарной безопасности, в том числе установленные на путях эвакуации торговые павильоны, повреждения изоляции проводки, недостаточно громкая система оповещения о пожаре, кроме того, не все помещения были оборудованы пожарной сигнализацией.

Для тушения были задействованы беспилотники с тепловизорами. Фото: Олеся НОВИКОВА, администрация Владивостока.

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