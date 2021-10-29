Где купить транспортную карту во Владивостоке, как пополнить баланс и чем она отличается от брелока, рассказали специалисты

Диффиренцированный тариф начнет действовать с 1 ноября. Фото: Анастасия Котлярова/Администрация Владивостока.

Несколько дней осталось до изменения цен на проезд в автобусах Владивостока. Уже с 1 ноября в городе будет действовать дифференцированный тариф, благодаря которому пассажиры смогут выбрать каким способом платить за поездку и главное – сколько. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», при оплате Единой транспортной картой (ЕТК), проезд в автобусе обойдется в 30 рублей, с банковской карты за одну поездку снимут 32 рубля, а при наличной оплате цена составит 35 рублей.

Подробнее о том, как пользоваться Единой транспортной картой рассказала Татьяна Бердникова, директор муниципального бюджетного учреждения «Автоматизированный диспетчерский центр» администрации Владивостока.

Где можно рассчитаться за проезд Единой транспортной картой?

Единой транспортной картой во Владивостоке можно рассчитаться за проезд в любом внутригородском автобусе (номера маршрутов от 1 до 99), трамвае, троллейбусе и на фуникулере. Стоимость проезда в автобусе с 1 ноября составит 30 рублей, в трамвае, троллейбусе и на фуникулере останется прежней – 20 рублей.

Где можно купить карту?

Сегодня в Приморье ЕТК можно купить более чем в двухстах киосках печатной продукции. Их большая часть расположена на остановочных пунктах. Стоимость карты составляет 100 рублей. Также карту, брелоки и браслеты с теми же функциями можно купить на сайте 100sp. Стоимость брелока – 150 рублей, браслета – 350.

Обязательно ли «привязывать» карту к телефону?

Обязательно, если вы хотите знать баланс карты и отслеживать поездки. Это можно сделать в мобильном приложении «Транспортная карта», которое необходимо скачать.

Как и где можно пополнить баланс?

Баланс Единой транспортной карты можно пополнить тремя способами:

- наличными через банкомат Сбербанка,

- в мобильных приложениях Сбербанк-онлайн или Примсоцбанк-онлайн;

- в мобильном приложении «Транспортная карта».

Можно ли «привязать» к телефону несколько транспортных карт?

Можно.

Можно ли передать карту, которая «привязана» к твоему телефону, другому человеку?

Можно. Он также сможет оформить ее на свой номер телефона.

Сколько билетов можно оплатить картой одновременно?

В одном транспортном средстве заплатить картой можно максимум за пять человек.

Что делать, если карта не срабатывает?

В таком случае на карте нет денег. В очень редких случаях карта может не срабатывать, если она повреждена. Поэтому очень советуем пассажирам не носить карту в кармане брюк, не бросать ее, не перегибать. Внутри нее находится электронный чип.

Что делать, если за проезд снято больше 30 рублей?

Терминал снять за поездку больше 30 рублей не может.

Что делать, если на карте деньги точно есть, но терминал ее «не читает»?

В таком случае следует звонить на телефон горячей линии 243-82-94. Дополнительный номер: 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52.

Что делать, если потерял карту?

В таких случаях также следует обращаться по указанным телефонам. Карта восстанавливается.

Как узнать, сколько денег у тебя на карте?

Сумму можно узнать в мобильном приложении «Транспортная карта». В иных случаях баланс не фиксируется

Чем отличаются от транспортной карты бесконтактные брелоки и браслеты?

У них такие же функции и возможности, что и у ЕТК. Так что отличаются они только внешним видом.

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