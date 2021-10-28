Специалисты рассказали, зачем ввели дифференцированный тариф в автобусах Владивостока

С 1 ноября во Владивостоке будет действовать новая система оплаты проезда. Фото: Милана СОКОЛ

С 1 ноября в автобусах Владивостока будет действовать дифференцированный тариф. Благодаря нововведению пассажиры сами смогут решать, как именно расплачиваться в общественном транспорте. Более того, от выбранного способа оплаты напрямую будет зависеть и стоимость проезда. Подробнее о новой системе рассказал начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», с начала ноября стоимость проезда по транспортной карте составит 30 рублей, по банковской – 32 рубля и наличными – 35 рублей.

- Александр Владимирович, расскажите, зачем городу нужен дифференцированный тариф и что он из себя представляет?

- Начнем с того, что во Владивостоке уже давно перевозки пассажиров согласно законодательству осуществляются по регулируемым тарифам. Это значит, что стоимость проезда устанавливает администрация, а не компании-перевозчики. Поэтому на всех городских маршрутах (всего их 92) цена за проезд единая. Также мэрия может влиять на состояние транспорта – организовывать проверки и устанавливать условия приобретения перевозчиками автобусов. Регулируемый тариф для пассажиров намного лучше нерегулируемого, при котором условия диктует перевозчик и у муниципалитета нет возможности влиять практически ни на что. В основном все города-лидеры применяют регулируемый тариф и дифференцируют стоимость. Сейчас и мы переходим на этот этап.

- Как рассчитывался дифференцированный тариф?

- Перевозчики обратились к нам с предложением поднять стоимость проезда. Мы запросили документы об их затратах, чтобы рассчитать тариф. В представленных документах основные расходы перевозчиков идут на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ). За последнее время стоимость топлива выросла с 47 до 54 рублей. Также в расчет входит зарплата водителей – ее рост по отрасли составил порядка 11 %. Кроме этих показателей в затратную часть учитывается стоимость запчастей, налоги и другие расходы. С учетом предложений перевозчиков и по итогу расчетов специалистов мэрии стоимость поездки оказалась от 38 до 45 рублей. Естественно, на такой тариф мы не можем пойти. Поэтому с 1 ноября установлена плата от 30 до 35 рублей – по дифференцированному тарифу.

- То есть перевозчики будут работать в минус?

- Конечно, нет. При применении регулируемого тарифа разница между расходами и доходами, полученными в качестве оплаты проезда пассажирами, возмещается из бюджета города. Другими словами, недополученный доход возмещает бюджет - это более 600 миллионов рублей ежегодно. Применение такого подхода дает возможность администрации назначать стоимость проезда.

- Получается, что, вводя дифференцированный тариф, администрация максимально поддерживает безналичный способ оплаты. Какие плюсы это дает развитию транспорта в городе?

- На сегодня безналичный способ оплаты во Владивостоке – это 80% всех платежей в транспорте. И мы надеемся, что люди будут оплачивать этим способом свои поездки еще чаще. Во-первых, это позволяет вывести «из тени» все платежи в транспорте и увеличить собираемость налогов с перевозчиков. Во-вторых, поможет улучшить контроль пассажиропотока в общем. Мы сможем видеть наиболее загруженные и самые популярные маршруты – это даст возможность лучше организовать транспортные потоки автобусов. Также в будущем могут быть введены пересадочные тарифы, когда, к примеру, в течение часа человек может за одну оплату добраться до места назначения на нескольких автобусах.

На безналичный расчет транспорт во Владивостоке перешел два года назад – это было непросто, мы прошли достаточно большой и тяжелый путь. Был заключен договор со Сбербанком, в рамках которого партнеры предоставили валидаторы, которые могут работать даже без подключения к Интернету. Так называемые оффлайн-валидаторы. Это решение два года назад позволило контролировать пассажиропоток, понимать реальные доходы перевозчиков и выстраивать уже более предметную работу по обновлению автопарка.

- Расскажите, пожалуйста, как идет обновление автопарка и что нас ожидает?

- Массовое обновление автопарка началось во Владивостоке как раз после введения безналичной оплаты. Еще три года назад по городу ходил автобусы старше 14 лет – это очень изношенные машины. В рамках регулируемого тарифа мы разыграли конкурсы по 220-му федеральному закону, причем было выставлено условие – автобусы на маршруте должны быть не старше 2011 года. Так город получил улучшение транспорта. В числе прочего компании закупили низкопольные трехдверные автобусы. Муниципалитет также улучшил свой транспорт: ВПОПАТ №1 закупил 100 новых автобусов и 2 электробуса. На сегодняшний день по контрактам малый и средний класс автопарка обновлен на 90%. Сложнее ситуация с обновлением большого класса автобусов, их порядка 160 на маршрутах. К примеру, на маршрутах № 1, 13 и 54 работают автобусы «Хендай» и «Део» 2011-2013 годов выпуска. Для решения этой ситуации у нас в планах уже со следующего года перейти на трехлетние контракты с перевозчиками, где одним из условий будет выпуск на маршруты автобусов с полной комплектацией и не старше семи лет. Отмечу, что один автобус стоит порядка 8-16 миллионов – это довольно большие вложения.

- В чем заключается развитие самого продукта «Транспортной карты»?

- Второй плюс безналичной оплаты – это улучшение безопасности на транспорте. Водителю не нужно отвлекаться на сдачу, особенно острым этот вопрос бывает при расчете крупными купюрами.

Также сейчас люди видят преимущества транспортной карты, которую в городе планируют развивать как владивостокский продукт, как карту для жителя.

Стоит отметить, что сейчас ведутся переговоры по подключению к системе транспортной карты образовательных учреждений города. В будущем это позволит не только сделать «школьные проездные», но и, возможно, с помощью карты ученики смогут проходить через турникет в школе и оплачивать питание в столовой.

- Сейчас транспортную карту можно купить в киосках печатной продукции, в Интернете на 100sp.ru. К ней прилагается инструкция по пользованию и пополнению баланса. Также все вопросы можно уточнить по телефону горячей линии 260-52-52 в МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр». Сообщить о нарушениях в работе общественного транспорта можно по телефонам 2614-334, 2614-103. Мы работаем, как говорится, с колес, проверяем и совместно с перевозчиками отрабатываем все жалобы, – подытожил Александр Иванов.

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