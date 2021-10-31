Горе-родители в Приморье оставили ребенка в запертом авто на железнодорожных путях

Отогнать машину на безопасное расстояние помогли очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Весьма неординарное ЧП произошло накануне в приморском городе Уссурийск. Неудачная парковка на железнодорожных путях едва не обернулась трагедией. В машине, частично стоявшей на переезде, находился ребенок. Родителей поблизости не было, поэтому на помощь к девочке поспешили очевидцы. К счастью, люди не остались безучастными, да и машинист проходящего мимо состава успел затормозить.

Неприятный инцидент случился рядом с китайским рынком в Уссурийске на улице Муданьцзянская. Nissan частично оказался на железнодорожных путях, преграждая проезд локомотиву. Но самое страшное, что на заднем сиденье в это время находилась маленькая пассажирка.

Неравнодушные жители города поспешили на помощь к ребенку. Девочке объяснили, что нужно изнутри нажать кнопку и разблокировать двери, после чего кто-то из мужчин переключил коробку передач на «нейтралку» и авто смогли откатить с железнодорожных путей.

В подробностях происшествия еще предстоит разобраться специалистам. Судя по всему, родителей ждет разбирательство с полицией и штрафы за неправильную парковку и оставление ребенка в опасности.

Стоит отметить, что несчастные случаи на железнодорожных переездах в Приморье – не редкость. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала о трагедиях с участием автомобилистов. К счастью, в этот раз история завершилась «хеппи ендом». Редакция уже обратилась за комментарием к официальному представителю УМВД России по Приморскому краю.

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