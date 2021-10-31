Еда на вынос, QR-коды и локдаун, но не для всех: как Владивосток принимает эстафету по ужесточению мер из-за пандемии

Некоторые фудкорты закрыты, другие же перешли в режим работы - на вынос. Фото: Александр ТИДЕ

Последние выходные октября, которые совпали с введением QR-кодов во Владивостоке, порадовали местных жителей теплой погодой. Из-за ужесточения пандемийных ограничений на улице было заметно меньше людей, но многим приморцам новые правила все же не помешали провести уикэнд вне дома. Корреспондент «Комсомолки» тоже решил прогуляться по популярным местам города и посмотреть, как организована работа в условиях четвертой волны коронавируса.

Рестораны, бары и кафе снова вынуждены терпеть рамки пандемии, особенно из-за сокращения рабочего дня до 23:00. Тем не менее, гости есть, хоть и меньше, чем обычно. За витражными окнами кафе «Хохлома» и чуть подальше в грузинском ресторане «Тбилиссимо» сидели за обедом люди, каждый на входе показал QR или справку. А вот старожил владивостокского общепита «Пицца-М» в субботу еще принимал гостей без ограничений: «пока вход свободный» сообщил сотрудник заведения.

В «Хохломе» посетителей меньше, чем обычно. Фото: Александр ТИДЕ

В некоторые заведения в первый день удалось проскочить. Фото: Александр ТИДЕ

В баре «Мосты» к вечеру привычный ажиотаж выходного дня. Новые ограничительные меры в заведении соблюдаются, но гостей хоть отбавляй – все столики оказались заняты, сесть удалось только за бар. Следующая дверь после «Мостов» закрыта – бургерная-бар «ДАБ», заведение ремонтируется после пожара. Но другой филиал, расположенный на Калинина, рад накормить всех желающий, если есть QR или справка. Много гостей на мысе Чуркин и в любимом многими ресторане «Супра», но попасть сюда тоже можно только при наличии кода о вакцинации или перенесенной болезни.

Пропускают по QR-кодам и в музей им. Арсеньева, работает рядом музейный магазин. В KFC на Алеутской, как и возле ВГУЭСа, коды не сканируют, но внутрь не пускают, обслуживание ведется прямо у входной двери. Также в макдональдсах. А вот в бургерной Тимати (филиал в здании «Океана») можно посидеть всей семьей, пока без особых ограничений. Менеджер фуд-точки заявил, что им еще не приходил приказ о сканировании QR.

Возле KFC выстроилась целая очередь из клиентов. Фото: Александр ТИДЕ

Сам кинотеатр не работает, затеяв вовремя локдауна очередной ремонт. Но в «Уссури» кино показывают, попкорн тоже есть, правда без подтверждения вакцинации не пройти дальше охраны.

«Океан» закрыт на ремонт, а вот «Уссури» работает с соблюдением новых требований. Фото: Александр ТИДЕ

На Семеновской площади как всегда многолюдно. На втором этаже торгового центра Clover House, который уже несколько раз безуспешно выставляли на торги, есть мобильный пункт вакцинации, но корреспондент «КП» не успел его посетить в рабочее время. В субботу пункт открыт до 15:00, а в воскресенье закрыт на выходной.

На -1 этаже «Кловера» купить продукты можно только с маской. На последнем этаже ТЦ перетянут лентой необычно тихий неработающий фудкорт.

В отличие от собрата фудкорт в ТВК «Калина Молл» работает. Здесь много несовершеннолетних, которые не обязаны показывать справку или QR. Немало и пенсионеров, хотя новое постановление определило им режим изоляции (это касаетя лиц старше 60 лет). Зайти в самый популярный ТЦ города можно только в маске, но многие снимают ее сразу после поста охраны. Вся кухня на фудкорте открыта, люди берут еду и кушают либо на улице за столиками, либо внутри на декоративных посадочных местах между бутиков. Некоторые устраиваются прям на полу.

В целом можно сказать, что практически все крупные и популярные заведения ответственно отнеслись к новым правилам. Но есть и единичные случаи, так в продуктовых магазинах, даже таких популярных, как «Тико», можно увидеть кассира без маски. В общественном транспорте маски тоже редкость, даже у водителей. Нечасто режим ограничений соблюдается и в сервисах такси.

Пока не совсем понятно, насколько эффективны будут новые правила. По крайней мере, заметно возрос интерес к вакцинации. Очевидно, что даже бонусы в виде квартир и машин не вызвали такой ажиотаж, как обязательная прививка для продолжения работы.

На Госуслугах записаться на иммунизацию возможно только на середину ноября, либо можно попробовать выстоять очередь в мобильных пунктах. Как итог: для многих приморцев неделя локдауна и праздников включит в себя еще и поход за уже заветной вакциной.

Главное – не забывать хотя бы об элементарных мерах профилактики и стоя в той же очереди на прививку пользоваться маской и соблюдать социальную дистанцию. Напомним, в Приморье ежедневно сотни заболевших коронавирусом, да и ни дня не обходится без печальных новостей о летальных исходах пациентов.

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