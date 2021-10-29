Антиковидный занавес. В Приморье введен QR-режим с 30 октября

Без вакцинации приморцам закрыт вход общественные места. Пенсионеры вынуждены сидеть дома Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье из-за ухудшения эпидобстановки глава Роспотребнадзора Татьяна Детковская предложила усилить «антиковидные» меры уже с 30 октября. Инициативе дан зеленый свет: с указанной даты предъявлять QR-код придется для входа в кафе, рестораны, театры и другие места общепита и культурного досуга. Доступ по медотводу от прививки возможен только со справкой. Более того, барам и ресторанам запретили работать с 23:00 до 06:00.

- Согласно новой редакции постановления, на период режима повышенной готовности в Приморье, помимо уже приостановленных мероприятий, вводится временное ограничение на оказание в торговых центрах услуг общественного питания, детских игровых комнат и развлекательных центров. Граждане, проживающие и временно находящиеся на территории региона, должны продолжить соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и другие санитарно-противоэпидемические меры, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

QR-код о вакцинации против ковида, либо код о перенесенном заболевании нужно предоставлять уже с 30 октября. Не показывать справку или QR могут только несовершеннолетние. Ранее сообщалось, что в переходный этап новой меры (до 1 января 2022 года) для допуска можно будет показать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В пресс-службе правительства корреспонденту редакции пояснили: результат теста не является пропуском в общественные места.

- Введены ограничения на посещение гражданами мест общепита, в том числе ресторанов, баров и кафе. С 23.00 до 6.00 организации должны обеспечить обслуживание «на вынос». Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов, - добавили в пресс-службе.

Ужесточение защиты коснулось и пенсионеров Приморья. Жители старше 60 лет должны соблюдать режим изоляции – всех пожилых приморцев переведут на «удаленку», если они еще не поставили вакцину. Более того, пенсионеры обязаны находиться у себя дома, либо в садовых домах. За четыре недели пожилые приморцы должны вакцинироваться, если к прививке нет противопоказаний.

Справки определенного образца по медотводу выдают медицинские учреждения. QR-код можно предъявить на электронном носителе или на бумаге. На входе коды будут сканировать.

Корреспондент редакции связался с сотрудниками Мариинскиго театра. Операторы сообщили, что мера подтверждена: на выступления завтра, 30 октября, без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании, либо справке о медотводе приморцы не попадут.

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