Мэрия Владивостока: «Из-за осадков 8 ноября все службы перевели в повышенную готовность»

Даже без ледяного дождя непогода может нанести городу урон Фото: Иван МАКЕЕВ

Коммунальные и дорожные службы Владивостока переведены в состояние повышенной готовности. Причина – надвигающийся циклон, его синоптики прогнозируют 8 ноября. Ранее об осадках высказался Борис Кубай, глава Примгидромета: синоптик отрицает вероятность ледяного дождя. При этом уже 10 ноября выпадет снег. В Приморье ожидают штормовой ветер и до 25 мм осадков – возможны перекрытия движение в районах, где при непогоде происходят аварии.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на предприятиях сформированы бригады. В случае аварий в городе готовы оперативно восстанавливать повреждения. Дорожная служба по уборке будет работать круглосуточно. Заготовили реагенты, горюче-смазочные материалы.

Работу будет координировать развернутый в дальневосточной столице оперштаб: например, сообщать ведомствам о ЧС в районах города. Синоптики, уточнили в пресс-службе, прогнозируют самое большое количество осадков 8 ноября с 4 до 10 часов утра – порядка 25 мм.

- Просим горожан и гостей Владивостока быть предельно внимательными и острожными. При возможности необходимо воздержаться от поездок на личном автотранспорте. При передвижении по городу следует соблюдать осторожность, надевать обувь с нескользящей подошвой, избегать неустойчивых конструкций, не парковать автомобили у подпорных стен и под крышами зданий. В случае нештатной ситуации сообщать по телефону 112 или в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 2222-333, - гласит сообщение администрации.

В случае ухудшения дорожной ситуации на самых опасных участках ограничат движения. Например, это трасса Седанка-Патрокл, спуск по улице Капитана Шефнера. В пресс-службе предупредили, что при необходимости ГИБДД ограничит движение большегруза.

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