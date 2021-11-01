Глава Примгидромета: «Погода ухудшится 8 ноября, но ледяного дождя не будет»

Ледяной апокалипсис жители вспоминают с ужасом, а его последствия устраняют до сих пор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О надвигающейся непогоде приморские СМИ и различные синоптики ежедневно публикуют новую информацию. Жители паникуют: многие боятся повторения ледяного дождя, нанесшего серьезный урон краю в ноябре 2020 года. «Народные» синоптики, например, Маглипогода, советуют готовиться к удару стихии. Подтвердил информацию и глава Примгидромета Борис Кубай, однако заверил, что о «замерзающем» или ледяном дожде речи не идет.

- Моя позиция и позиция синоптического консилиума, состоявшегося сегодня утром, 1 ноября, следующая: 8 ноября погода во Владивостоке может резко ухудшиться, но подобного прошлогоднему ледяного дождя при данной синоптической ситуации ожидать не приходится.

Синоптик сообщил, что подтвердились предварительные опасения о холодном тропосферном циклоне: именно он к концу недели подойдет к Байкалу, а затем отправится на юго-восток к Желтому морю. Образуется мощный антициклон.

При этом сдавать позиции не собирается и антициклон, доминирующий сейчас над территорией Приморья – такая «битва» и вызовет существенные осадки и волновые циклоны. С юга на север пройдет циклон 8 ноября. Осадки не будут снежными или «ледяными» - Кубай пояснил, что преобладать будет тропическая воздушная масса.

В гористой местности 8 ноября возможен мокрый снег. Более того, в большей части территорий края пройдут ветра до 25м/с. Это штормовое значение.

Холодный циклон ждет север Приморья 10 ноября – возможен дождь и снег.

При этом на вопрос «Почему ледяной дождь исключен?» Кубай ответил, что Примгидромет провел исследования физики во время прошлогоднего опыта.

- Для возникновения ледяного дождя необходимо, чтобы распределение температуры воздуха с высотой было аномальным, т.е., чтобы вверху, на высоте облакообразования температура была положительной, а внизу, у поверхности земли, отрицательной. Тогда капли дождя, при соприкосновении с твердой поверхностью, будут замерзать, - сказал синоптик, добавив, что сегодняшние температуры во Владивостоке «снизу» будут положительными.

Напомним, ранее Борис Кубай прогнозировал снежные осадки не ранее 11 ноября. Тогда он отметил, что осадки вряд ли повторят сценарий ледяного коллапса. Крупные метеорологические порталы, включая Gismeteo и Windy, все еще предрекают 8 ноября осадки со снегом и льдом.

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