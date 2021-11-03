Вечерний Владивосток сотрясли взрывы и автоматные очереди. Оказалось, это репетиция

Ночной Владивосток сотрясли звуки выстрелов Фото: Сергей БАЛАНОВ

Жители Владивостока напугались не на шутку. Вечером 3 ноября в районе парка Минного городка прозвучали звуки выстрелов и взрывы. Причем, это были продолжительные автоматные очереди. Из некоторых домов даже было видно, что в парке «перестрелка»: очевидцы сняли на видео вспышки из стволов автоматов. На место выехала полиция, но оказалось, что ничего криминального не происходит.

На самом деле, все эти взрывы и выстрелы – репетиция Военно-патриотического фестиваля в честь Дня народного единства, который пройдет завтра, 4 ноября, в парке Минного городка. Что подтвердили «КП-Владивосток» и в краевом МВД, и сами организаторы фестиваля.

- Да, это мы. Репетиция. Сейчас вот объясняемся с сотрудниками полиции, которые прибыли по вызову граждан, - рассказал «КП» один из организаторов.

Кстати, этот фестиваль станет главной площадкой празднования Дня народного единства во Владивостоке в этом году. Остальные мероприятия из-за коронавируса пришлось отменить.

Проводит фестиваль Военно-исторический клуб «Первый Дальневосточный фронт». В программе культурно-исторические, военно-спортивные и патриотические мероприятия. Мероприятие планировалось с 11 до 16 часов (6+).

Показательные выступления федерации военно-тактических игр запланированы на 12.00. В парке развернется экспозиция снаряжения и вооружения времен Великой Отечественной войны. Каждый желающий сможет узнать о реконструкции, а также принять участие в тематических конкурсах и викторинах. Гостям фестиваля предложат также сыграть в командно-штабные игры «Исторический бой», пройти полосу препятствий, поучаствовать в спортивных играх и эстафетах. С 13.00 можно будет подкрепиться угощениями, приготовленными здесь же, в парке, на полевой кухне. Продолжит праздник в 14 часов историко-театрализованная постановка одного из эпизодов боевых событий. Кроме того, Тихоокеанский флот и волонтерский центр военно-тактических игр покажут на выставке современную технику, стрелковые комплексы, бронезащиту и экипировку.

Правда, из-за ковидных ограничений на мероприятие смогут попасть не более 45 человек. Для совершеннолетних вход только по предъявлению QR-кода о вакцинации или о недавно перенесенном заболевании, обязательно в масках. Будет организована онлайн трансляция. А в программу могут внести изменения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03