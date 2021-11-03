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Владивосток3 ноября 2021 11:52

Жители Владивостока сообщили о звуках автоматной очереди в районе парка Минного городка

Очевидцы утверждают, что в сторону Баляева выехали полицейские машины с мигалками
Источник:kp.ru
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Фото: Милана Сокол

Фото: Милана Сокол

Жители домов в районе площади Баляева во Владивостоке и прохожие сообщают, что слышат стрельбу. Вечером 3 ноября в районе парка Минного городка раздаются звуки, похожие на автоматную очередь.

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Видео: blog_vladivostok

Очевидцы сообщают, что к парку выехали машины с мигалками. "КП-Владивосток" запросила комментарии в краевой МВД. Там сообщили, что в данный момент проверяют эту информацию.

Обновление: Как сообщили в правоохранительных органах, в парке Минного городка проходят тренировки Министерства обороны. Возможно, речь идет о репетиции Военно-патриотического фестиваля, который пройдет здесь завтра, 4 ноября, в честь Дня народного единства.

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Источник: instagram.com/znameni133

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