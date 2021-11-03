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Здоровье3 ноября 2021 14:00

Студентов ДВФУ во Владивостоке с 8 ноября переводят на удаленку из-за коронавируса

Приказ бессрочен
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Эпидемиологическая обстановка в Приморье отнюдь не утешительная.

Эпидемиологическая обстановка в Приморье отнюдь не утешительная.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Студентов Дальневосточного федерального университета из-за коронавируса переводят на дистанционную форму обучения с 8 ноября. Приказ бессрочен и это означает, что мера может продлиться до конца года, или пока не будет особых распоряжений.

Решение о переходе на дистант приняли 2 ноября в Министерстве науки и высшего образования РФ. В первую очередь, в ведомстве опасаются за здоровье студентов и преподавателей Приморского края. Предполагается, что веденная мера поможет снизить рост числа больных коронавирусом.

— Проректору по управлению кампусом до 10 ноября 2021 года определить дополнительные меры по недопущению распространения COVID-19, а также обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и учащихся по вопросам профилактики коронавируса, — говориться в документе.

Эпидемиологическая обстановка в Приморье отнюдь не утешительная. По данным Минздрава, в регионе за прошедшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом превысило 300 человек, что является новым антирекордом.

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