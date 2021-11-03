В Приморье число заболевших ковидом за сутки превысило 300 человек

Из архива КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Приморье за минувшие сутки число заболевших впервые превысило 300 человек. За 2 ноября в крае зафиксировали 303 случая заражения (77 122 человека всего заразились с начала эпидемии). Темп заболеваемости увеличивается ежедневно: за 1 ноября заразились 296 человек, а за 31 октября – 286.
Одолеть болезнь смогли 314 приморцев, всего за время пандемии выздоровели 68 195 человек.
Четыре приморца не справились с коронавирусом, а всего погиб 1 271 человек. В Приморье расширен коечный фонд. «Ковидные» койки появятся также в краевой клинической больнице №1.
Напомним, в крае действует прививочная кампания. Вакцинировались уже 541 832 приморца. За прошлую неделю прививку сделали от 5 до 7 тысяч человек. В пункты привлекают студентов-медиков, чтобы снизить нагрузку на врачей.
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