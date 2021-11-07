Приворот или сатанизм? Во Владивостоке провели новый обряд над фото – еще и с частями тел

В лесочке на Второй Речке нашли фотографию, приколотую к дереву, и куски мяса. Фото: vtoryak.vdk

«Если что-то едите, сначала проглотите», - подписал в соцсети фотографию автор. На кадрах – тушка рыбы и, предположительно, птиц. Замечен кусок мяса, похожий на печень животного. К сожалению, это не тренировка для собак: во Владивостоке на Второй Речке, судя по всему, вновь пытались провести ритуальный обряд.

Фотографии опубликовали в местном паблике. Место автор не указывал, чтобы зеваки не набежали. Он предположил, что увиденное в небольшом лесочке может быть нетипичной дрессировкой пса, однако на месте обнаружил фотографию:

- Фотка, прибитая вверх ногами гвоздями к дереву, свечка в виде черепа, сердце – не знаю какого животного! Короче, полный трэш!

Фотографию прибили к дереву. На снимке - молодая девушка. Фото: vtoryak.vdk

В комментариях приморцы в шоке. Кто-то даже требует организовать охоту на людей, способных на такие обряды – ведь предметом для ритуала, по мнению некоторых, могут стать и человеческие тела. Некоторые отшутились: мол, мясо перевели для понтов.

- В следующем году за земляка будем болеть на «Битве экстрасенсов» - пишет один из жителей.

Вспомнили в комментариях и о недавнем громком случае с похожим ритуалом. Напомним, не столь давно ритуальные предметы нашли поисковики «АвиаПоиск» у безымянной могилы. Среди свечей, карт с рунами, монет и зеркал была фотография девушки. Ее удалось отыскать: девушку зовут Виктория, и во Владивостоке она даже не была. Она сообщила, что в обряды не верит и причин, почему оказалась центром ритуала, не знает.

Видимо, без ответа останется и нынешняя история. Нет причин связывать два непохожих инцидента, однако факт, что приморцы все чаще находят «остатки» от ритуала, настораживает.

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