Последствия шторма во Владивостоке 8 ноября 202 года: сорванные крыши, перекрытые дороги, дома без света

Сорвало крышу на Красного Знамени, перекрыта дорога. Фото: предоставлено «КП-Владивосток»

Как и предсказывали синоптики, днем 8 ноября 2021 года на Владивосток обрушился штормовой ветер с дождем. Последствия не заставили себя долго ждать. Это и сорванные крыши, и перекрытые дороги, и упавшие столбы ЛЭП.

Одно из первых сообщений пришло с проспекта Красного Знамени, там крышу сорвало с магазина, она упала на дорогу, полностью перекрыв проезд от Шилкинской до гостинок на Красного Знамени. Сообщается о двух поврежденных машинах. К счастью, люди не пострадали.

Перекрытой оказалась объездная трасса Владивостока в районе Патрокла в сторону Седанки. Машины сейчас доезжают до развязки и сворачивают в город. Образовалась большая пробка. Здесь упала опора ЛЭП, также на дороге лежат части конструкции какого-то здания.

Поврежденной оказалась кровли дома на Трудовом переулке, 1а.

В разных районах города фиксируются отключения электроснабжения. По данным VL.ru, на сетях «ДРСК» произошло аварийное отключение электричества. 86 домов в районе Первой Речки остались без света. В том числе света нет в Краевой детской клинической больнице № 1 на Острякова. По некоторым адресам пропало и отопление.

Синоптики сообщают, что непогода будет бушевать и во вторник, 9 ноября.

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