Синоптики рассказали, как пройдет шторм в Приморье 8 и 9 ноября

Отделения МЧС уже в состоянии повышенной готовности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Приморья и Владивостока вводят режим ЧС из-за идущего с Китая циклона. Отделения МЧС уже в состоянии повышенной готовности. Но какой же точно погоды стоит ожидать приморцам в ближайшие дни, будут ли дождь и снег, корреспондент «КП – Владивосток» выяснил у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой.

– Неделя начинается с дождя. После вчерашнего похолодания циклон принес более теплую воздушную массу, вместе с ним приходит большая порция осадков в виде дождя. Владивосток и юг Приморья одними из первых примут удар. По прогнозу со второй половины дня, то есть с часов 12-14, в столице края начнется дождь, местами сильный, ливень и сильный штормовой ветер на побережье Приморья, до 27-32 метров в секунду, на мысе Поворотный высота волн будет достигать 4-5 метров, – рассказала Марина Парфенова. – Пик непогоды будет ночью. Прекращение ожидается ближе к утру, но сильный ветер сохранится. Днем 9 ноября дожди распространятся на всю территорию Приморья.

Благодаря циклону днем в крае будет +11…+14, ночью +4…+6. Однако из-за порывов ветра можно ожидать «минус» по ощущениям. Хотя о гололеде пока что можно не говорить в ближайшие дни.

9 ноября циклон из Приморья направится на Сахалин, однако вслед за ним придет холодный атмосферный фронт, из-за которого зима сделает первые робкие шаги по краю.

– 10 ноября есть вероятность слабого снега во Владивостоке. Пока слабого, но пока неизвестно, насколько он усилится, в течение дня прогноз будет уточнен. 10 и 11 числа будет уже стабильное похолодание, на юге Приморья стабильно -2…-4. Из-за мокрого снега особенно пострадают перевалы.

Марина Парфенова добавила, что во второй декаде ноября, до 20 числа, ожидаются температурные качели, особенно это будет характерно для юга Приморья и Владивостока: от +1 до +10 днем, а ночью 0…-4.

ПО ТЕМЕ

Юг Приморья накроют мощные дожди 8 ноября

Циклон подошел к Приморью. Уже с 9 ноября дождь будет переходить в снег (подробнее)

В Приморье выпал первый снег перед циклоном

Утром жители Пограничного увидели заснеженные улицы (подробнее)

Уже завтра, 8 ноября, власти Приморья и Владивостока вводят режим ЧС из-за циклона

Службы краевого центра переведены в состояние повышенной готовности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03