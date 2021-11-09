Иностранный контейнеровоз терпит крушение у берегов Приморья

Происшествие случилось утром 9 ноября. Фото: «КП – Владивосток»

Контейнеровоз с портом приписки в Панаме терпит бедствие у берегов Приморья. На борту иностранного судна находится 14 членов экипажа, по предварительным данным, все граждане Китая. Об этом написали в Инстаграм-аккаунте farpost_nhk.

Известно, что судно получило течь в районе Приискового – это микрорайон Находки. Сообщение о бедствии поступило примерно в 06:02. Начальник смены системы управления движением судов (СУДС) также уточнил, что контейнеровоз «Райшайн» сдрейфовал и сел на мель в районе мыса Козина.

К судну направляется помощь из Владивостока. Фото: instagram.com/farpost_nhk

На помощь контейнеровозу из Владивостока пойдёт спасатель «Лазурит».

Отметим, что накануне в акватории Приморья были сильные волны, так как на край оказывал влияние циклон.

«КП – Владивосток» следит за ситуацией.

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