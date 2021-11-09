Спасатели не могут подойти к терпящему бедствие панамскому контейнеровозу у берегов Приморья

На борту судна 14 человек. Фото: Алена ЛЯЛЮШКИНА

История с севшим на мель и терпящим крушение контейнеровозом в Приморье получила продолжение. О ситуации с судном высказались в ГУ МЧС РФ по Приморью, а также губернатор края Олег Кожемяко.

Напомним, утро 9 ноября у приморцев началось с новости о том, что в районе Приискового – микрорайона Находки – контейнеровоз Rise Shine («Райзшайн») с портом приписки в Панаме терпит бедствие. Судно, на борту которого находится 14 членов экипажа, получило течь, сдрейфовало и село на мель в районе бухты Козина в заливе Восток. К месту происшествия из Владивостока выдвинулась подмога – туда направилось спасательное судно «Лазурит» (ФГБУ «Морспасслужба»).

В МЧС прокомментировали ситуацию.

Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 5:40.

В 10:30 капитан контейнеровоза сообщил дежурному Владивостокского морского спасательно-координационного центра (ВМСКЦ), что существует угроза членам экипажа.

В 10:45 в аэропорт «Озерные ключи» направились четыре спасателя Владивостокского поисково-спасательного отряда МЧС. Также туда выдвинулась оперативная группа из Находки.

К вылету готов вертолет Ми-8.

К происшествию подключился и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Во время экстренного совещания специалисты передали главе края, что судно переломилось, в данный момент идет сильный накат волн.

– То есть сейчас подойти на «Лазурите» невозможно? И пока организовать спасательные операции невозможно? – уточняет губернатор.

– Да, – отвечает собеседник. – «Лазурит» не сможет подойти близко. Он подойдет к часам 15.

Олег Николаевич, который сейчас находится в Большом Камне, отдал распоряжение, чтобы все были готовы «на земле».

– Как только утихнет шторм, невзирая на то, что произошел или не произошел разлом топливных баков, сделать опоясовку боновыми ограждениями. И в первую очередь вывести и спасти людей, – приказал губернатор.

Также в беседе уточнили, что опасных грузов в контейнерах нет.

Кроме того, глава региона в своем телеграм-канале отметил, что все 14 человек (по предварительным данным граждане Китая) в безопасности.

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