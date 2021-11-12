Примпогода: прогноз на выходные порадует приморцев, +10°С

Возможно, это последний уикенд с «осенней» погодой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики сообщили прогноз на ближайшие выходные. Уикенд выдастся теплым и совсем не зимним: в среднем, на юге крае обещают +10 градусов.

Как сообщили метеоэксперты Примпогоды, в субботу, 13 ноября, гребень антициклона с юга принесет солнце. Ночь при этом будет морозной: от -5 и даже до -11 градусов. На юге края от +2 до -3 градусов.

А вот день сулит теплый выходный: столбики термометров поднимутся до +6...+12 градусов, на северо-востоке края обещают до +5.

В воскресенье, 14, гребень антициклона ослабеет. Ночью в крае от +5 до -2 градусов, от -3 до -8 на востоке. На севере пройдет небольшой снег. При этом атмосферный фронт подойдет с северо-запада: он обеспечит днем такую же погоду как в субботу - до 12 градусов тепла.

Во Владивостоке в субботу малооблачно, без осадков, свежий южный ветер. Ночью в дальневосточной столице тепло: 0 градусов, а в воскресенье и вовсе +3...+5 градусов. Днем в оба выходных дня будет держаться температура от +7 до +10.

Напомним, о погоде в середине ноября рассказывал и Борис Кубай, глава Примгидромета. Он сообщил, что ожидаются снегопады в некоторых районах края. Владивосток, вероятно, снег обойдет стороной.

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Но такая погода будет не во всех районах края (подробнее..)

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