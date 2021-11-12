ЗАТО Фокино проголосовало за новый генплан

Остров Путятин, ЗАТО Фокино

Большинство участников общественных слушаний в ЗАТО Фокино проголосовали за новый генплан и ПЗЗ. Инициаторы изменений отмечают, что голосующие отдают предпочтение новым рабочим местам, достойным зарплатам и развитию региона.

Создавать рабочие места в Приморье непросто, отмечают инициаторы поправок. Приходится каждый раз выбирать, где что и как построить, чтобы у людей была работа. Много лет приморцы наблюдают за тем, как уезжает молодежь в поисках зарплат, как в таких поселках как Фокино, пустеют квартиры, как семьи вынуждены по полгода жить в разлуке, ожидая, когда мужчины вернутся из рейда. Сейчас в регионе оживает бизнес, и люди поехали обратно к себе домой. Конечно, находились и те, кто требовал обращать пристальное внимание на возможные последствия для экологии в случае появления новых заводов и терминалов. Да, многие граждане волнуются и хотят соблюдения экологических норм, но не против того, чтобы рядом возникали новые инфраструктурные объекты, а в регион приходил крупный бизнес.

Тема с угольными терминалами для Приморья наболевшая. Новых портов построено, на самом деле, немного, большая часть - это приспособленные под перевалку советские объекты. В одной из бухт в Фокино не так давно построили угольный порт «Вера». Жители Фокино и Дуная ездят работать в него, каждый день. Деньги, которые зарабатываются в нем, тратятся в Фокино. Нареканий к работе предприятия со стороны экологов не слышно. Это хороший пример того, что при должном внимании к технологиям работы угольный терминал может быть нормальным соседом - не опасным и страшным врагом, а частью обычной жизни.

Многие жители ЗАТО Фокино даже готовы выходить на пикеты, чтобы отстоять свое право на работу. Так было в 2019 году, когда у Дома офицеров собрались сотни человек в защиту новых рабочих мест, так происходит и в 2021 году. С 9 по 11 ноября в Фокино, Дунае и Путятино проходили общественные слушания, посвященные генплану и ПЗЗ (правилам землепользования и застройки). По сути, люди обсуждали, нужен ли им новый угольный порт в бухте «Безымянная». Хотя формальная повестка была далека от угольной, именно этот вопрос вызвал общественный интерес. Несмотря на циклон, общественные слушания в Путятине собрали десяток человек. Среди выступающих только один человек высказывал свои опасения относительно экологии. Но организатором, похоже, удалось эти опасения развеять. По их словам, строительство терминала планируется в удачном и защищенном месте. Бухта Безымянная со всех сторон окружена сопками высотой 20 метров, плюс естественная лесополоса и крайняя удаленность до объектов социальной инфраструктуры. Еще десять лет назад, по словам жителей, здесь находилась военная база. На берегу бухты возвышается заброшенный бункер. Рядом болото-озерный комплекс «Пресное». В свое время власть пошла навстречу жителям и исключила этот «памятник» из территории застройки. Небольшое озерцо глубиной 25 сантиметров, покрытое слоем ила, подойти к воде которого невозможно. Озеро сохранили - но жители говорят, что смельчаков купаться в нем не было никогда и вряд ли они появятся в ближайшее время.

В поселке Дунай 10 ноября слушания проходили активно. На них пришли противники строительства терминала, а также группа людей, представляющих, похоже, интересы владельца одной из турбаз. Они призывают к борьбе, в то время как их противники настаивают: для нового терминала выбрано идеальное место вдали от поселка, несмотря на наличие причальной стенки прямо в Дунае. Все стороны в этом вопросе можно понять. Бизнес есть бизнес. Раньше такое противостояние называлось бы «спор хозяйствующих субъектов».

Проект генерального плана городского округа ЗАТО Фокино прошел согласование в правительстве Приморского края, включая министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, за него проголосовали депутаты Фокино. Несмотря на это администрация готова случать доводы экоактивистов. Правда, требование превратить тысячи гектар острова в экологический памятник сложно выполнимо. Да и перенести или закрыть железную дорогу - не в компетенции администрации. В итоге 10 ноября в Дунае за генплан проголосовали единицы. Но на следующий день более сотни жителей Фокино и Дуная пришли в администрацию поддержать проект. По итогам трех дней голосования 124 голоса - за генплан, около 90 человек (в основном из Дуная) проголосовали против. Закончилось голосование довольно мирно.

За Правила землепользования, предложенные администрацией, выступили 132 человека, против - всего 59.