Море книг: «Читай-город» открывает четвертый магазин во Владивостоке

Фото: предоставлено сетью «Читай-город»

Уже больше пяти лет в «Читай-город» во Владивостоке с удовольствием приходят люди разных возрастов приобретать любимые книги, знакомиться с новинками, открывать для себя что-то интересное. Новый магазин сети открылся в начале ноября в ТЦ «Море». Всего в Приморском крае действует пять магазинов сети.

В «Читай-городе» богатая коллекция классики, художественная, детская и деловая литература, учебные пособия и книги на иностранных языках, а также уникальные подарочные издания. Здесь можно приобрести сувениры, канцелярию для школы и офиса, товары для детского и взрослого творчества. Современное яркое пространство и огромный выбор книг позволяет проводить здесь время с удовольствием всей семье. Особое внимание в сети уделяется выбору «Книги месяца» – в ноябре прислушаться к внутреннему миру поможет книга «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» психолога Ольги Примаченко.

В литературе продолжает расти тренд на медицинский нон-фикшн – с начала года читатели активно интересуются книгой Наталии Горн «7 нот здоровья. Как повысить качество жизни за 7 недель». Переход многих компаний на удаленку привлек дополнительное внимание к фрилансу и заработку в интернете – например, пользуется популярностью книга «Пиши как художник. Как создавать цепляющие инстаграм-тексты». Изучая серьезные темы, не забываем и про маленькие радости – книга рецептов от Марии Белой «Вкусные мечты. Чизкейки, пирожные, банкейки и невероятные торты» позволит порадовать себя и близких домашними сладостями для уютных посиделок.

Фото: предоставлено сетью «Читай-город»

«Карта любимого покупателя» поможет накопить бонусы и приобрести книги со скидкой, а подарочные сертификаты – универсальный вариант подарка для любимых, друзей и коллег. Для детей есть «Личная карта читай-агента», с которой ребенок сам может выбрать книгу и совершить покупку.

Для тех, кто предпочитает online-покупки, магазин станет удобным пунктом бесплатной доставки интернет-заказов из www.chitai-gorod.ru. А если вы любите знакомиться с книгами лично – новый магазин во Владивостоке находится по адресу: Некрасовская улица, 49а, ТЦ «Море», 4 этаж.

Возрастной рейтинг перечисленных книг 16+.