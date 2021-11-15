Спецпроверка QR-кодов нагрянула во Владивостоке в новый торговый центр «Море»

Во время проверки ни один магазин не получил штраф или выговор Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье расширили антиковидные ограничения, в связи с этим в новом ТЦ «Море» прошел рейд с проверкой соблюдения новых правил. Не все магазины на 100% вошли в противоковидный режим.

Для продавцов и покупателей действуют следующие правила: нужно соблюдать масочный режим, дистанцию 1,5 метра, у сотрудников и гостей обязаны быть QR-коды, а в магазине помимо всего должны вести журнал по дезинфекции и температурный лист.

Проверять QR-коды на входе в торговый центр у вас не будут, потому что на первом этаже - продуктовый магазин, а туда можно и без прививки. Ограничения касаются именно магазинов непродовольственных товаров, а значит, всех бутиков с одеждой, магазинов с электроникой, книгами и так далее.

Посетить магазины можно только при наличии QR-кода Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Как оказалось, на входе в бутики чаще всего код не спрашивают. Спрашивают уже на кассе. А это уже нарушение. Правда, сегодня письменный выговор за такой недочет никто не получил, на первый раз ограничились устным замечанием.

- У нас половина продаж точно упала, потому что люди не хотят показывать QR-коды, возмущаются отчасти еще и потому, что код просят показывать в каждом магазине. То есть они в один магазин заходят, в другой и каждый раз нужно выполнять эту, так сказать, операцию. Вот если бы код спрашивали непосредственно у самого входа в ТЦ, было бы куда проще, - рассказала Наталья Мехова, консультант магазина MilaVitsa.

Негативно приморцы реагируют и на то, когда у них помимо кода просят показать паспорт, что делать в этой ситуации подсказал заместитель главы города Владивостока Дмитрий Свитайло.

- Продавец не имеет права требовать показать паспорт. Продавец имеет право не пустить покупателя до того момента, пока прибудет полицейский и проверит документы. Если покупатель готов ждать полицейского и показать ему документы, он может войти. Если нет, извините, пожалуйста, продавец юридически отвечает за то, чтобы на территории его торговой площади был вакцинированный человек, имеющий QR-код, либо медотвод, либо другие документы, которые установлены постановлением губернатора (21 ПГ). Поэтому, если продавец у нас запускает людей без кода и иных уважительных документов, он нарушает закон и должен быть привлечен к административной ответственности. Если мы будем рассматривать это с позиции юридического лица, то это штраф от 200 до 500 тысяч рублей, - рассказал Дмитрий Свитайло.

В рейде по ТЦ "Море" принял участие заместитель главы администрации Свитайло Дмитрий Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В ТЦ «Море» фудкорт не работает, но можно купить еду навынос. Сотрудников попросили показать технику, с помощью которой они проверяют температуру, а также проверили, как ведут журналы по дезинфекции. В этом плане проверка прошла на отлично и нарушений выявлено не было.

Проверка не обошла стороной и фестиваль роботов на верхнем этаже ТЦ. Административная комиссия попросила сотрудников с полной серьезностью относиться к соблюдению антиковидных мер, у проверяющих отсканировали QR-коды и только после этого разрешили зайти в выставочную зону. Уже на входе сотрудники обрабатывали столы и полки с экспонатами антисептиком, менеджер предупредила, что такая уборка проходит каждые 45 минут.

- У нас в музее соблюдаются все меры предосторожности. Во-первых, это дистанционная разметка, она есть как на столах, так и на полу. Санитайзеры расположены буквально на каждом метре, каждые 45 минут у нас проходит обработка поверхностей антисептиками, вес сотрудники находятся всегда в масках. Посетителей от 7 лет и старше без масок мы не обслуживаем и обязательно на кассе требуем QR-коды. Мы не имеем права требовать документы, мы же не органы государственной службы. Сотрудники, конечно же, сделали прививку от ковида. Посещаемость упала, процентов на 60, но ничего, нас это не останавливает, правила мы соблюдаем, это лучше, чем полное закрытие. Большинство посетителей понимает, что все это важно и делается исключительно для их безопасности. Единицы людей, которые хотят пройти без QR-кода, начинают возмущаться, спрашивать почему мы работаем по какой-то системе, но таких, правда, мало, - поделился с корреспондентом «КП-Владивосток» организатор проекта «Фестиваль роботов» Александр Жульмаров.

Сотрудников попросили показать технику, с помощью которой они проверяют температуру Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во время проверки ни один магазин не получил штраф или выговор, к нововведениям подготовились, у многих бутиков на входе стоят таблички, предупреждающие о том, что осуществить покупки можно будет только с наличием QR-кода. Но стоит отметить, что у входа одного из магазина висит лист с объявлением, в котором написано, что войти можно с как QR-кодом, так и действующим ПЦР-тестом. Что, кстати, немного противоречит распоряжению губернатора, в котором о ПЦР ничего не сказано. Комиссия замечаний по этому поводу не сделала, ведь на входе в бутик у всех попросили показать QR-код.

Напомним, что QR-код требуют предъявить также в кафе, ресторанах и кинотеатрах, салонах красоты и гостиницах. Нововведения вступили в силу с 9 ноября, и далеко не все приморцы в восторге от них. Однако большинство приморцев ответственно отнеслось к ситуации, люди выстраиваются в очереди за прививками, однако, несмотря на рост прививочной компании, количество вакцинированных не доходит даже до половины, а темп заболеваемости продолжает увеличиваться. За минувшие сутки прогремел новый ковидный рекорд – 406 приморцев заболели короной.

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