Кто последний за прививкой? Во Владивостоке выстроились огромные очереди из желающих вакцинироваться

Очередь перед пунктом вакцинации. Фото: предоставлено читателем «КП-Владивосток».

Во Владивостоке в очередях за прививкой яблоку негде упасть. Многие решили пройти иммунизацию от новой коронавирусной инфекции во время нерабочей недели, введенной в крае как раз из-за ухудшения эпидобстановки. Кстати, в День народного единства в Приморье выбирали победителей второго этапа розыгрыша призов среди вакцинировавшихся. Однако небывалый ажиотаж в пунктах вакцинации даже не из-за призов, скорее, местных жителей замотивировало введение в крае QR-кодов для посещения ресторанов и развлекательных заведений, но главное – вероятность отстранения от работы без прививки.

Вот уже несколько дней пройти вакцинацию без очередей во Владивостоке невозможно. При этом многие жители хотят привиться именно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», однако она сейчас используется лишь для повторной вакцинации и то по предварительной записи. Из-за наплыва желающих найти вакцину довольно сложно.

– Приехал в торговый центр «Дружба» на Второй речке, думал сделать прививку, ну таких как я здесь несколько десятков. О социальной дистанции, конечно, речи не идет, хорошо хоть все в масках, – поделился с «КП-Владивосток» читатель.

Согласно официальной статистике, в Приморье на данный момент привито 553 288 местных жителей. При этом абсолютный рекорд с начала привичной кампании в крае был установлен 2 ноября. За сутки иммунизацию прошли сразу 13 581 человек.

ПО ТЕМЕ

Антиковидный занавес. В Приморье введен QR-режим с 30 октября

В правительстве Приморья сообщили, что QR-код для входа в театры и рестораны внедрят с 30 октября (подробнее...)

В Приморье выбирают победителей второго розыгрыша ценных призов среди вакцинировавшихся

Попытать свою удачи могут 46 378 жителей края (подробнее...)