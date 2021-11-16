«Краса России» из Владивостока высказалась перед финалом конкурса

Анастасия Адушева в Сочи, где пройдет финал конкурса. Фото: instagram.com/adunaasty

До финала конкурса «Краса России-2021» осталось совсем чуть-чуть – уже 17 ноября жюри выберет самую красивую девушку нашей страны. Владивосток представляет 22-летняя Анастасия Адушева. Она не только может завоевать престижный титул, но и получить звание «Мисс «Комсомольская правда». Приморский филиал «Комсомолки» пообщался с землячкой, она рассказала, что для нее главное в таких конкурсах не потерять себя.

Для Насти мероприятия такого уровня не в новинку. В 2015 году она участвовала в таком же конкурсе: тогда девушке было 16 лет, поэтому она проходила по номинации «Юной Красы России». Уже тогда она подавала огромные надежды, и все они оправдались – приморчанка заняла первое место!

Сейчас Насте 22 года, и за это время многое поменялось. Но неизменным осталось желание показать на всю Россию, какие красивые девушки живут в Приморье.

– Я готовилась все эти шесть лет, не зная точно, когда у меня появится возможность представить свой любимый город и край на конкурсе, но уже в номинации Взрослой Красы России! Однако отмечу, что я всегда чувствовала и даже знала, что это обязательно случится. И вот, наконец, я здесь, в Сочи, уже целый месяц у нас с девушками со всех регионов страны идет усиленная подготовка к финалу конкурса, который состоится уже 17 ноября, – делится с «КП – Владивосток» девушка.

По словам Насти, ее переполняют эмоции, каждый день наполнен гордостью за то, что она приблизилась к своей мечте так близко. Но это все не вызывает в девушке сильных волнений и переживаний, ведь она действительно все время готовилась к неизбежному, но приятному будущему.

– Я всячески готовилась к будущему конкурсу, всесторонне развивалась и росла как личность – сейчас я максимально уверена в себе и своих силах, поэтому страхи и волнения оставила позади. Я здесь, чтобы насладиться процессом сполна и достойно представить свой любимый регион, – рассказывает конкурсантка.

Анастасия Адушева настроена только на победу. Конечно, ей хочется осуществить свою мечту и добиться очередной высоты в своей карьере. Только вот для Насти победа не самое важное в жизни.

– Я стараюсь на победе не зацикливаться, ведь получить корону, все-таки, не главное, гораздо важнее не потерять себя, пытаясь казаться лучше, – заключила Настя.

Поставить лайк за самую красивую девушку в номинации «Мисс «Комсомольская правда» есть возможность на сайте нашего издания. Также на сайте «Краса России» можно проголосовать за понравившуюся участницу: та россиянка, которая наберет больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий. Сам же финал конкурса пройдет 17 ноября в Сочи. Больше 50 красавиц поборются за корону и главный приз в два миллиона рублей. У обладательницы титула появится потрясающая возможность представлять родную страну на международных форумах красоты, а также привлекать внимание к разным социальным проблемам.

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