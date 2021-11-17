Синоптики рассказали о двух сценариях снегопада в Приморье

Метеорологи уточнили даты снегопада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дождь на последние дни рабочей недели и снег на выходных – такой прогноз давали приморские синоптики для южных районов края. Частично именно такой погода и будет, но учитывая новые данные, метеорологи заявили о небольшом сдвиге погодных явлений. «КП – Владивосток» выяснила у главного редактора портала «Примпогода» Марины Парфеновой, чего же нам ждать на этой неделе.

ОДНОЗНАЧНО ДОЖДЬ

17 ноября в Приморье, особенно на юге края, довольно хорошо, греет солнце, а ветра почти нет. Идущий из Китая в Амурскую область циклон принес нам тепло, 18-го потеплеет еще больше. Из-за этого в четверг и пятницу в нашем регионе однозначно будут осадки. В южных районах в четверг, 18 ноября, осадки будут слабыми: небольшой дождь и дождь, переходящий в снег. Северные районы, очевидно, будут усыпаны снегом. В последний рабочий день недели, 19 числа, ожидается чуть больше осадков и сильный ветер.

НЕПОГОДА, БРЕЙК

Сейчас все циклоны, которые идут в сторону Приморья, в основном задевают северные районы, северо-восточные и восточные. В ночь на субботу, после дождей и снега, сильный ветер начнет утихать, и 20 ноября в крае может установиться тихая и спокойная погода.

– Будет тишь да гладь, на юге ожидается замечательная погода, – говорит Марина. – В северных районах будет еще тише.

Только вот эта передышка продлится недолго – всего день. Уже к утру воскресенья, 21-го, начнется ухудшение погоды: ожидается ветер до сильного и дождь, переходящий в снег.

ДВА СЦЕНАРИЯ

К Приморью на выходных приблизится циклон, он идет с Желтого моря в Японское. Пока что синоптики не могут сказать точно, как же он повлияет на край и насколько сильными будут осадки, однако есть два варианта развития событий.

Первый – ускоренный. Циклон пройдет по касательной относительно территории края. Тогда осадками заденет, в первую очередь, самые южные точки региона, например, Хасанский район. Во Владивостоке снег начнется 21 ноября, в ночь на 22-е он перейдет в дождь, в первой половине понедельника вновь превратится в дождь. К обеду осадки закончатся.

Второй – метеоявление подойдет вплотную к дальневосточной столице. Тогда 22 ноября в течение всего дня во Владивостоке будет идти снег, затем осадки распространятся на все Приморье. Прекратится это все к вечеру, циклон покинет наш край и пойдет на Сахалин. А там, учитывая, что у соседей уже минусовые температуры, можно сказать, начинается постепенная подготовка к лыжному сезону.

ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС?

Предугадать поведение погоды, когда неожиданно столбики термометров падают сразу на десять градусов, сложно. Поэтому сказать сейчас, что нас ожидает очередной ледяной апокалипсис, которому, кстати, 17 ноября исполняется ровно год, нельзя. Марина Парфенова, что в Приморье слишком тепло для ноября. Обычно в этом месяце все же попрохладней. Но как отставание по показаниям началось в сентябре, так оно и продолжается. Единственное – увеличивается разрыв от норм. Если раньше график сдвигался на две недели, то сейчас на все три.

– Третьи выходные подряд мы видим отставание от нормы, среднестатистических показателей, на 2-7 градусов, – подчеркивает главред «Примпогоды».

Марина отметила, что да, у нас есть небольшие температурные качели, но они незначительные, показатели колеблются в пределах пяти градусов за сутки. Также для региона в этом году характерны несколько дней тепла, который неожиданно сменяется холодом (нормой для ноября). Затем это похолодание отступает, уступая место неестественному теплу.

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