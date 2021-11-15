Приморские синоптики: Все идет к сильному снегопаду

Ближе к концу недели станет понятнее, как именно циклон повлияет на регион. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Сильный снегопад может обрушиться на юг Приморья уже в ближайшие выходные – 20 и 21 ноября. Прогноз пока предварительный, отметила в беседе с корреспондентом «КП – Владивосток» главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова, и за неделю метеоситуация может измениться.

Как отметила Марина, вся текущая неделя достаточно теплая, так как антициклон укрепляет свои позиции: ночью холоднее становится, а днем теплее. Над Японским морем тоже еще тепло, и из-за этого там формируется циклон, который принесет дождь и дождь, переходящий в снег. Эти осадки можно ждать в четверг и пятницу, 18 и 19 ноября, на юге Приморья.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 числа, циклон станет мощнее и выльет большую порцию осадков смешанного характера. Все в тех же южных районах будет сильный снег.

На севере региона установилась понятная фаза осадков – там во второй половине рабочей недели ожидается небольшой снег. На выходные пока сложно дать точный прогноз, так как неизвестно, по какой именно траектории пойдет циклон. Ближе к указанным датам ситуация прояснится.

Стоит отметить, что сейчас самое важное – водителям поменять на своих авто летнюю резину на зимнюю. Приморцы, которые регулярно проезжают по перевалам и ездят во Владивостоке, не понаслышке знают, какие массовые ДТП случаются в крае и городе. Например, Находка уже отметила первый «день жестянщика». И если машину всегда можно восстановить или купить новую, то со здоровьем и тем более жизнью этого не получится.

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