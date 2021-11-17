Дайвер из Приморья заснял самую большую медузу мира в Морском заповеднике

Фото: принтскрин видео, @dmitriy_rudas

Приморский дайвер, оператор и океанограф Дмитрий Рудась запечатлел очередную природную красоту. Медуза цианея волосистая, одна из самых больших в мире, посетила акватории края в Дальневосточном морском биозаповеднике. Размер героини ролика - около полутора метра, однако ее старшие собратья из Арктики могут достигать длины в 30 метров.

- У самой большой измеренной такой медузы длина щупальцев достигала 36,5 м, а диаметр купола — 2,3 м, - рассказал Дмитрий.

Диаметр купола, уточнили в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда", у этой особи около 70 сантиметров. Кадры удалось добыть в прибрежной полосе заповедника. В осенних холодах медузы чувствуют себя прекрасно - а вот высокие температуры, напротив, могут быть привести к их гибели в акватории. Цианея волосистая обычна для приморских вод, но не любит внимания дайверов. Она обитает, в частности, в Уссурийском и Амурском заливах, в заливе Петра Великого.

При этом именно в холодах, где гораздо больше зоопланктона, и ниже температуры воды, длина цианей волосистых может достигать 30 метров. В открытых источниках можно найти информацию, что порой дайверы не видят купола медузы - настолько огромными могут быть цианеи.

Напомним, ранее Дмитрий обнаружил другого уникального морского жителя - осьминога Дофлейна.

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