Мама-Дофлейн: ценой своей жизни гигантский осьминог вынашивает потомство в Приморье

Гигантский осьминог (Дофлейна) - один из самых крупных в мире. Фото: принтскрин видео, dmitriy_rudas

Приморский дайвер и видеограф Дмитрий Рудась запечатлел удивительную картину. Гигантский осьминог (осьминог Дофлейна) на глубине в 20 метров в тишине выхаживает потомство. Щупальца матери на кадрах ласково обвивают дитя – только это не только прекрасная, но и трагическая история, достойная романа. Когда мать выносит потомство, она погибнет.

Дайвер рассказал корреспонденту «Комсомолки», что осьминог найден в заливе Петра Великого (Дальневосточный Морской биосферный заповедник). Видимо, участок и станет местом кончины матери. Смерть после вынашивания потомства у головоногих родителей «запрограммирована» генетически. Однако ученые до сих пор пытаются разгадать, зачем природа создала столь жестокий по человеческим мерам механизм.

Дмитрий уточнил, что очень гордится картиной: по его словам, для океанографа это редкое и трогательное зрелище. Головоногого можно встретить на любой глубине подводного мира, однако для съемок красавицы Дофлейна дайверу пришлось спуститься аж на 18-20 метров.

Подвиг матери Дмитрий выложил в соцсетях. Восторг приморцев в комментариях не заставил себя ждать, но многие подчеркнули: зная финал, удивительная красота становится весьма печальным полотном.

Ранее «Комсомолка» писала о другой примечательной работе дайвера - Дмитрию удалось заснять вакханалию морских львов.

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