Обвиняют в педофилии: что известно про задержание и обыски про депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова

Следственные действия с Артемом Самсоновым Фото: телеграмм-канал torprim

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова сегодня, 17 ноября задержали силовики, в его квартире сейчас проходит обыск. Достоверной информации о причине задержания пока нет, по предварительным данным, коммунисту вменяют насильственные действия сексуального характера. Собрали все, что известно к этому часу.

По информации СМИ, силовики задержали Самсонова по пути в Уссурийск - автомобиль, в котором он находился остановили для проверки документов примерно в 13:30. Судя по появившемуся в сети видео, задержание произвели сотрудники СОБРа. На кадрах видно, как супруга депутата Ольга Самсонова пытается пройти в квартиру, где в окружении сотрудников СОБРа находится сам депутат, но силовики ее не пускают.

Судя по фото и видео с места событий, у дома Самсонова находятся его коллеги по компартии и парламенту – депутаты ЗС ПК Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Алексадр Сустов и другие.

По словам коллег парламентария, правоохранители вменяют Самсонову ст. 132 ч. 4 п "б" УК РФ — насильственные действия сексуального характера, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), которые совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Официального подтверждения этой информации нет.

Один из соратников депутата, бывший депутат Думы Владивостока Юрий Кучин на своей странице в Facebook опубликовал обращение некой Ирины Сафоновой к президенту России Владимиру Путину, председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину и лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову, в котором она излагает подробности инцидента, якобы произошедшего в летнем палаточном лагере на Шаморе. По версии Кучина, именно данное обращение стало причиной внимания силовиков к депутату.