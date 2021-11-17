Следком Приморья: возбуждено уголовное дело по педофилии против депутата ЗСПК Самсонова

Из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье уголовное дело возбудили на депутата Законодательного собрания Приморского края. Артем Самсонов подозревается в педофилии.

Как сообщили в СУ СК РФ по Приморью, Самсонов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица младше 14-ти лет).

- По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, - уточнили в пресс-службе органа.

Самсонов задержан. В квартире депутата ЗСПК проводится обыск, а потерпевшая девочка уже допрашивается сотрудниками.

Редакция проследит за ходом событий. Подробнее о задержании Артема Самсонова - в материале КП.

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