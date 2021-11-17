Следком Приморья: возбуждено уголовное дело по педофилии против депутата ЗСПК Самсонова

Из архива КП
Фото: Сергей БАЛАНОВ
В Приморье уголовное дело возбудили на депутата Законодательного собрания Приморского края. Артем Самсонов подозревается в педофилии.
Как сообщили в СУ СК РФ по Приморью, Самсонов подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица младше 14-ти лет).
- По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении, - уточнили в пресс-службе органа.
Самсонов задержан. В квартире депутата ЗСПК проводится обыск, а потерпевшая девочка уже допрашивается сотрудниками.
Редакция проследит за ходом событий. Подробнее о задержании Артема Самсонова - в материале КП.
Подозревают в педофилии: что известно про задержание и обыски у депутата Заксобрания Приморья Артема Самсонова
Сотрудники СОБРа задержали коммуниста на трассе и доставили домой для обысков (подробнее)