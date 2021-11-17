Отметились на чужой могиле: жители Приморья написали свои имена на разбившемся самолете

Фото: скриншоты с публикации.

В конце октября волонтеры «АвиаПоиска» обнаружили, что группа туристов «облюбовала» обломки разбившегося в феврале 1955 года бомбардировщика Ил-28. Тогда там появились надписи «ЛЫСЫЙ ДЕД», «СССР», а позже нашлась надпись «АРХИП». Не успели энтузиасты исправить эти каракули, как появились новые. Об этом рассказали активисты организации на своей странице в Инстаграм.

ОЧИЩЕНИЕ ИСТОРИИ

После того, как неизвестные вандалы изрисовали баллончиками части фюзеляжа и «хвоста» военного самолета, неравнодушный житель Приморья Андрей решил очистить обломки разбившегося судна. Он собрал друзей и отравился на гору Лысый Дед.

Ребята убирали надписи, сделанные аэрозольной краской, растворителем. Им удалось убрать большую часть каракуль. А вот жидкости на фразу «Архип» не хватило. Однако же активисты смогли размыть фразу до нечитаемого состояния.

– Чтобы до конца очистить обломки от вандалов, нужно совершить еще один заход к месту катастрофы, – отметили в «АвиаПоиске».

НОВЫЕ КАРАКУЛИ

Прошло всего-ничего с момента очистки обломков трагедии, как новые «горе-художники» засветились возле этого места. По информации организации, 13 ноября группа туристов исписала своими именами часть Ил-28. Всего семь имен. Люди сделали фото на память…

Волонтеры «АвиаПоиска» недовольны таким поведением походников. Поэтому они попросили подняться на гору и убрать следы. Однако женщина, которая выложила у себя снимки, заблокировала аккаунт активистов.

– Вы не отличились ни умом, ни творчеством, оставляя на частях самолета, на котором погибли люди, свои имена и заметки. По сути, вы такими образом отметились на чужой могиле. И это не просто некрасиво. Потрудитесь подняться на гору и убрать за собой тот срач, который вы оставили, – написали в поисковой группе.

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ

Волонтеры понимают, чтобы впредь такого не повторялось, нужно заранее всех вразумить и предупредить, что это – не просто груда металла. Поэтому скоро будут готовы щиты с информацией о трагедии, которая случилась в середине прошлого века. Их установят возле места крушения и у подножия горы. «АвиаПоиску» нужна будет помощь подписчиков.

Напомним, 15 февраля 1955 года самолет Ил-28Т 1535-го минно-торпедного авиационного полка 3 минно-торпедной авиадивизии в составе летчика старшего лейтенанта Андрея Чирскова, штурмана старшего лейтенанта Николая Саврасова и стрелка-радиста матроса Николая Кулешова не возвратился на свою базу. Судно без вести пропало. Долгое время общество не знало о судьбе экипажа: самолет списали, а людей исключили из списков военнослужащих.

«Комсомолка» уже подробно писала об этой трагедии.

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