В Приморье вандалы осквернили место гибели трех молодых летчиков

Неизвестные разрисовали фрагменты военного самолета, потерпевшего крушение в феврале 1955 года. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

В феврале 1955 года на горе Лысый Дед в Шкотовском районе Приморья разбился бомбардировщик Ил-28, там же в страшной авиационной аварии погибли три члена экипажа. Спустя 50 лет останки летчиков, наконец, захоронили, а обломки воздушного судна оставили на месте крушения – как памятник трагедии. Только вот не все люди считают, что к фрагментам печальной истории нужно относиться с уважением, или хотя бы нейтрально, – неизвестные вандалы изрисовали баллончиками более или менее уцелевшие части фюзеляжа и «хвоста» военного самолета. Факт осквернения обнаружили бойцы общественной организации «АвиаПоиск ДФО».

ПРОШЛОЕ? ПЛЕВАТЬ!

– Наш боец Евгения Марченко поделилась фотографиями с места падения, на которых четко видны надписи «ЛЫСЫЙ ДЕД» и «СССР», нанесенные аэрозольной краской на поверхность обломков разбившегося самолета. Судя по фотографиям, они были нанесены сравнительно недавно. В данном случае мы предполагаем, что подобные вещи могли сотворить молодые люди с отсутствием культуры, уважения к прошлому своей родины, а также с дурным воспитанием, – пишут члены организации.

Также они отметили, что все чаще и чаще молодежь проявляет неуважение к символам Великой Отечественной войны, да и исторической памяти вообще. То девочки справят нужду возле памятника, то парень накидает траву в Вечный огонь... Волонтеры уверены, что причина кроется в отсутствии культуры, патриотизма и воспитания. В этом виноваты, конечно, не молодые люди, а взрослые.

– Мы просим наших подписчиков, которые в ближайшие время планируют отправиться на гору, попробовать убрать это криворукое граффити с обломков погибшей крылатой машины, – добавили активисты.

Волонтеры просят туристов, которые соберутся на гору, попробовать оттереть надписи. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

ИСТОРИЯ ТРАГЕДИИ

15 февраля 1955 года самолет Ил-28Т 1535-го минно-торпедного авиационного полка 3 минно-торпедной авиадивизии в составе летчика старшего лейтенанта Андрея Чирскова, штурмана старшего лейтенанта Николая Саврасова и стрелка-радиста матроса Николая Кулешова не возвратился на свою базу. Судно без вести пропало. Долгое время общество не знало о судьбе экипажа: самолет списали, а людей исключили из списков военнослужащих.

В июле 2008 года отряд «АвиаПоиск» отправились в экспедицию в Шкотовский район, где на горе Лысый Дед на высоте 1120 метров и обнаружили обломки торпедоносца. Там же были и останки экипажа.

К месту крушения судна волонтеров отвел житель Большого Камня Валерий Филь, которому старики рассказывали о произошедших катастрофах. Он поведал, что местные смутно помнят эту трагедию, самолет нашли много лет спустя. После этого охотники часто стали приносить части снаряжения и амуниции, а в разные годы мальчишки из близлежащих деревень бегали на сопки и таскали снаряды от пушек, пока несколько таких снарядов, брошенных в костер, не убили одного из ребят.

Также оказалось, что часть останков экипажа была частично растаскана дикими животными. Когда об этом узнали на сельском совете, то на вершину поднялись люди и уложили останки людей в санитарное захоронение, над которым водрузили металлическую пирамидку памятника со звездой, якорем и торпедой – символом минно-торпедной авиации.

И вот 15 июля 2008 года «АвиаПоиск» собрал все фрагменты членов экипажа и извлек найденные ранее из санитарного захоронения. Судя по тому, что берцовые и бедренные кости ног летчиков стояли в яме вертикально, есть предположения предполагать, что тела при ударе сильно разорвало. Останки летчиков, их личные вещи и предметы экипировки спустили с горы.

12 мая 2009 года в поселке Романовка Шкотовского района Приморья состоялась торжественно-траурная церемония захоронения экипажа торпедоносца.

22 мая 2009 года на памятном знаке, до июля 2008 года закрывавшем санитарное захоронение, была установлена мемориальная доска с данными экипажа и катастрофы. Сотрудники ООО «СП Стелла» также очистили место катастрофы от мусора.

ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФЫ

Обломки торпедоносца разбросаны по склону горы на площади около 1200 квадратных метров. При детальном обследовании стали ясны причины катастрофы: в тумане или облачности самолет, который летел в направлении Романовки, зацепился концовкой правого крыла о склон горы, оторвал его, ударился носовой частью о деревья и камни, и разлетелся на куски полосой в 220 метров. При ударе машина рассыпалась на фрагменты: крылья, хвост и двигатели, остальное рассеялось мелкими россыпями по окрестным кустам и камням.

Катастрофа произошла на высоте 1022 метра над уровнем моря, что всего на 98 метров ниже вершины горы Лысый Дед. Самолету не хватило 300-400 метров для безопасного прохождения хребта. Виной стала либо навигационная ошибка штурмана, либо мощный бросок самолета вниз нисходящим потоком воздуха.

Более приоритетной является первая версия, так как самолет после первого касания крылом склона прошел прямо еще около 200 метров, прежде чем остановился от удара. Попыток летчика рвануть штурвал на себя, при которых направление разброса обломков могло бы быть не прямое, а по диагонали или кривой вверх, специалисты не заметили.

КЕМ БЫЛИ ПОГИБШИЕ?

Летчик старший лейтенант Андрей Васильевич Чирсков родился 11 февраля 1929 года на хуторе Чигонаки Кумылженского района Сталинградской области. В ноябре 1949 года молодой парень поступил в Военно-морское минно-торпедное авиационное училище имени Леваневского в Николаеве (Украина), а в 1952 году его направили на службу в 567-й минно-торпедный авиационный полк ВВС ТОФ в селе Николаевка Приморья, а с 1953-го Андрей Чирсков был старшим летчиком 1535-го полка в селе Романовка.

Летчик старший лейтенант Андрей Васильевич Чирсков. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

Штурман Николай Григорьевич Саврасов родился 15 января 1932 года в селе Ново-Никольском (сейчас Никольское) Данковского района Рязанской (сейчас Липецкой) области. В 1949 году окончил Николаевское ВММТАУ, в 1952 году начал службу в 49-м полку в Новонежино (затем – в Кневичах). За год с небольшим, 20 ноября 1953 года, Николай перешел в 1535-й полс в должности штурмана (радиооператора).

Штурман Николай Григорьевич Саврасов. Фото: «АвиаПоиск ДФО»

Стрелок-радист Николай Михайлович Кулешов родился 15 ноября 1933 года в селе Коломзино Конюховского района Северо-Казахстанской области. До призыва жил в Свердловске.

Для всех молодых парней, которым на момент катастрофы было 26 лет, 23 и 21 год соответственно, перевод в 1535-й полк стал роковым.

Историей трагедии бомбардировщика Ил-28 с «Комсомольской правдой – Владивосток» поделился Ярослав Ливанский, автор двухтомника «Ушедшие в туман».

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