«Летел сверху, даже не сигналил, нас чудом не раздавило» – пострадавшие о многомиллионном массовом ДТП с фурой во Владивостоке

Большегруз повредил шесть авто. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Массовая авария с участием большегруза, разыгравшаяся 18 ноября в Ленинском районе Владивостока, обрастает новыми подробностями. Корреспондент «КП-Владивосток» побывал на месте ЧП и пообщался с очевидцами, а их немало. Завалившаяся на бок фура повредила сразу шесть автомобилей. К счастью, обошлось без жертв, но пострадавшие все же есть. Это сам виновник, которого доставили в больницу и владельцы других машин, получившие легкие травмы.

Люди отходят от шока. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Резонансное ДТП, которое без преувеличения можно назвать многомиллионным, произошло на пересечении Пушкинской и Светланской. Коварный подъем уже не в первый раз становится ловушкой для водителей большегрузов. Так, в 2017 году длинномер буквально снес три припаркованных машины, попросту скативших задним ходом. Однако в этот раз события развивались по-другому. Как уверяют очевидцы, длинномер ехал не в гору, а наоборот спускался, при чем на приличной скорости.

– Когда летел сверху вниз, мог бы хотя бы на сигнал нажать, мы не поняли ничего, если бы не затормозил, нас бы раздавило, – поделился с журналистом один из невольных участников ДТП.

По словам автомобилистов, водитель длинномера начал тормозить в последний момент, прицеп занесло и развернуло на 180 градусов, после чего фура рухнула на другие авто.

– Рад, что не пострадал, сильно испугался, ведь не каждый день на тебя фура падает, но рад, что, жив и все обошлось, – на эмоциях рассказал корреспонденту водитель, представившийся Ильей.

На месте аварии сейчас работают сотрудники экстренных служб. Пожарные уже смыли с проезжей части технические жидкости авто. Медики оказали необходимую помощь тем, кто обратился. В подробностях ДТП разбираются полицейские. На данный момент известно, что за рулем Freightliner находился 34-летний мужчина. По сообщению пресс-службы УГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, уже началась проверка по результатам которой и будет принято решение.

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