Губернатор Приморья: вместе с мостом через Елену появится и мост через бухту Новик

Мост на Русский остров один из самых длинных вантовых мостов в мире Фото: Антон ПИКУС

Олег Кожемяко, глава Приморского края, анонсировал строительство двух мостов на острове Русский в рамках встречи с полпредом ДФО Юрием Трутневым. Один из мостов должен связать Русский с материком, а другой пройдет от полуострова Саперный к остальной части острова. Его возведут через бухту Новик, сообщили в пресс-службе правительства края.

- Там [на Русском острове] целый ряд будет построен объектов, которые существенным образом изменят Русский остров... Это и дороги, ну и конечно, это мост на [остров] Елену, через Елену на остров Русский и второй мост - в районе поселка Шигино, через бухту Новик, - рассказал губернатор.

Мост на Елену, отметим, уже в генплане модернизации дальневосточной столицы, при этом о мосте через Новик заговорили впервые.

На заседании Трутнев также заявил, что Русский остров еще не раскрыл своего потенциала. По мнению полпреда, нужно развить в этом месте индустрию отдыха - к слову, в этом заинтересованы ряд инвесторов. Например, полпред одобрил идею Crocus Group в строительстве парка развлечений "Приморские тропики". Концепция развития Русского была принята еще в 2019 году Правительством РФ: из острова хотят сделать авангардную точку научно-образовательного международного кластера. Другое направление работ - развитие туризма на острове.

Напомним, накануне "Комсомолка" писала, что глава Crocus Агаларов заинтересован не только в парке развлечений, но и в концессии на застройку жилых кварталов на острове. Миллиардер хоть и не из Приморья, но на край существенно повлиял - ранее Crocus Group занималась возведением кампуса ДВФУ.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

Миллиардер Агаларов, глава Crocus Group, хочет заняться укрупнением Владивостока

Компания, строившая ДВФУ на Русском острове, ведет переговоры о строительстве там же жилого квартала (подробнее)

Трутнев: "Калина молл" и "Черемушки" не соблюдают карантинные меры

Многие общественные места Дальнего Востока разозлили полпреда (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03