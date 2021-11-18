В детской больнице Владивостока спасают жизнь 20-ти дневного малыша с COVID-19

Ковид в дом принес старший брат-детсадовец Фото: Иван МАКЕЕВ

Три госпиталя дальневосточной столицы развернули инфекционные отделения для лечения детей. Во Владивостокской клинической больнице №2 - 15 "ковидных" коек для детей младше 18. Вот только самому маленькому пациенту - нет даже месяца.

О борьбе малыша с малоизученным вирусом рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Как ребенок заразился, объяснила врач-педиатр больницы №2 Наталья Горелова:

- Старший ребенок в семье ходил в детский сад, контактировал с воспитателями, другими детьми и принес заболевание домой, так заразился новорожденный. Сейчас они с мамой проходят лечение в больнице.

Специалист добавляет: мнение общества, что дети не болеют ковидом, это заблуждение. Врач также рассказала о случае, когда врачи полтора месяца боролись за ребенка с ковидом средней тяжести. Бессимптомное или легкое течение болезни может привести к осложнениям: так и этот малыш после отступления вируса получил аллазию костного мозга, заболевания ЖКТ. Врачи борются с иммунодефицитом ребенка до сих пор.

- Дети поступают из разных уголков Приморья и разного возраста. Сейчас в отделении лежат 11 детей и подростков, но с каждым днем их число увеличивается. Врачи отмечают, что превалирует симптоматика ОРВИ, которая протекает под маской типичных ринитов, фарингитов, а также есть кишечные проявления. В целом, по сравнению с прошлыми “волнами”, дети болеют тяжелее, больше клинических проявлений, - заключила Наталья Горелова.

Напомним, в группе риска и беременные женщины. В октябре "Комсомолка" писала, что рожденный от девушки с ковидом ребенок родился с нарушениями в развитии - врачи пытаются его спасти. Врачи призывают привиться всех, включая беременных женщин и родителей.

ПО ТЕМЕ:

Врачи Приморья борются за жизнь малышей, матери которых скончались от ковида до родов

В правительстве края рассказали, как COVID-19 влияет на беременных (подробнее)

За минувшие 2 дня в Приморье привились 30,4 тысячи человек

В крае развернули еще 4 пункта вакцинации (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03