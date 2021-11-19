Сверкая пятками: "табун" медведей устроил забег по дороге Приморья

Этой осенью косолапые стали частыми гостями сел края. Жители напуганы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье не стихают опасения сельских жителей по поводу косолапых гостей. В Ольгинском районе, возле села Тимофеевки, житель заснял целую банду медведей: они убегали от фар, буквально сверкая пятками.

На кадрах, опубликованных в соцсети, можно насчитать как минимум четверых мохнатых - видимо, они решили скрыться от яркого света и рева мотора. Водитель на видео подгоняет мишек будто пастух. Автор публикации подметила, что это не первое посещение цивилизации для мишек. В ноябре, по словам женщины, косолапых встречают даже днем.

А вот в приморском селе под Дальнегорском медведи оказались более боевыми. На прошлой неделе банда медведей оккупировала автолюбителей на сельских дорогах: заметили 6-8 мишек. Людей косолапые не боялись: подходили к машинам и скрылись только тогда, когда поняли, что "ловить" на трассе нечего.

Можно предположить, что медведи мигрируют в поисках пищи. Это совсем не повод для шутки: значит, в это время года бурые могут быть очень агрессивны.

В комментариях приморцы говорят о смешанных чувствах: кто-то шутит, кто-то серьезно опасается за здоровье сельских жителей, кто-то предположил, что медведей "выгоняют" из тайги из-за рубки древесины. В одном сошлись: грациозность бегущих мишек достойна похвалы.

- Как бегут, аж пятки сверкают! - пишет житель.

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