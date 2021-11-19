Мечту поплавать с дельфинами теперь можно исполнить во Владивостоке

В новом дельфинарии также обещают предоставлять такую интересную услугу, как дельфинотерапия. Фото: Евгений Шкарупа.

Сотрудники частного дельфинария в пригороде Владивостока объявили, что заведение открывает двери для всех желающих поплавать в бассейне с дельфинами. Теперь для воплощения этой мечты не нужно уезжать за пределы столицы Дальнего Востока.

Дельфинарий находится в пригороде Владивостока, на территории медицинского центра «Океан» на Садгороде. Ранее туда уже можно было приходить и смотреть на тренировки животных, проход стоил 500 рублей. Но шоу с дельфинами и другими морскими животными показывают и в океанариуме на Русском острове. То ли дело оказаться с ними в одном бассейне. Раньше во Владивостоке такой возможности не было, ради исполнения такой мечты приходилось улетать в другие регионы или страны.

Стоимость сеанса - 5000 за 5 минут как для взрослых, так и для детей.

По крайней мере, именно такие цены называли сотрудники заведения ранее, когда готовились к открытию. Будут ли их повышать, пока не известно. Также в новом дельфинарии обещали предоставлять такую интересную услугу, как дельфинотерапия для особенных детей. Работать с ребятами будут квалифицированные специалисты. 30 минут терапии стоит те же 5000 рублей.

Напомним, что об открытии частного дельфинария речь шла еще в начале 2021 года, но из-за пандемии процесс затянулся. На момент первого несостоявшегося официального открытия сообщалось, что в бассейне живут 4 черноморские афалины, 2 южно-морских котика и 2 морских льва. Все они прибыли во Владивосток из других регионов.

Не будет официального открытия и сейчас, судя по всему. Объявления о том, что дельфинарий открылся и готов принимать гостей в полном объеме, можно увидеть только в соцсетях. При этом уточняется, для того чтобы оказаться в одном бассейне с дельфинами, нужно будет позвонить и записаться на тактильное свидание с морскими животными заранее.

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