Красота в опасности? Как салоны красоты отреагировали на введение QR-кодов в Приморье

У представителей сферы бизнеса пока позитивный настрой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После расширения QR-режима в Приморье салоны красоты, парикмахерские и спа-центры лишились части клиентов. Впрочем, вряд ли коронавирусные ограничения как-то скажутся на том, как выглядят антипрививочники. Скорее наоборот, перед индустрией красоты нависла угроза полного закрытия, а тогда пострадают все. Впрочем, у представителей этого бизнеса более позитивный настрой. Корреспондент «КП-Владивосток» пообщалась с владелицей нескольких салонов Полиной и выяснила, как индустрия приспосабливается к новой жизни.

– У нас не потоковая студия, все по записи. При оповещении людей особо никто не бунтовал, все с пониманием отнеслись, кто-то выписался, кто-то сказал, что все есть, – рассказывает девушка. – Особых проблем я не вижу в этом, так как треть населения уже все равно привита, и я была готова к тому, что нам введут ограничения. Это было понятно еще тогда, когда объявили это ресторанам и всем остальным. И то, что привьется большее количество людей, тоже было понятно. Поэтому это не особо страшно.

По словам владелицы салонов, страшно другое – теперь вся ответственность именно на работодателях. Власти не смогли как следует объяснить людям, почему нужно прививаться, и теперь это должны делать предприниматели под страхом закрытия.

– У государства не получилось убедить население – заставим их работодателей. Работодатели под страхом штрафа с одной стороны, трудовой инспекции с другой, не знают что делать. Проблема кроется в этом, – размышляет Полина. – Слышала, что в каком-то регионе закрыли транспорт для людей, и это жестоко. Но если взять салоны красоты, то в них все обрабатывается, так как это положено по СанПиНу, все почти как в медкабинете. Клиенты идут по записи, как правило. И заразиться чем-то у нас и заразиться в транспорте – это разные вещи.

И все же – постановление есть постановление. Полина отмечает, что ее коллеги из других салонов тоже почти все отнеслись с пониманием. Жить, конечно, стало немного сложнее, но прошлый год многому научил людей, поэтому «наступать на грабли» им неохота.

– В сравнении с прошлым годом, ничего страшного на данный момент не происходит. Есть определенные ограничения, при которых нам дают работать. В прошлом году, когда нас просто закрыли, мы были бы согласны и на это.

В этот же раз у салонов есть возможность трудиться хотя бы так, но несоблюдение требований грозит закрытием. Поэтому в салонах все сотрудники решили привиться, ведь все хотят работать.

– Я прививку делать не хотела по причине здоровья, но пришлось. Медотвод при моем случае не положен. Я не за и не против вакцины, я против принуждения через чужие руки, – добавляет девушка.

И все же нововведения сказались на работе. В салонах пришлось сократить расходы на некоторые позиции в закупках, чтобы был запас на следующий месяц. И, скорее всего, такая мера, как и понимание со стороны клиентов, позволят салонам красоты выжить.

А тем временем, Приморье преодолело психологическую отметку – более 400 заболевших за сутки. На 19 ноября антирекорд – сразу 416 новых пациентов с коронавирусом и еще шесть умерших. Всего с начала пандемии заболели более 83 тысяч приморцев, умерли 1344. Приморские врачи настаивают, что главный способ противостоять болезни – массовая вакцинация. На сегодняшний день в регионе привились около 700 тысяч человек, но это по-прежнему один из самых низких показателей по стране.

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