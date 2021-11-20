Полосатые комочки счастья: в приморском парке в тигриной семье родились две очаровательных малышки

Крохи уже открыли глазки. Фото: www.instagram.com/lionspark.ru.

В парке «Белый лев», расположенном в Надеждинском районе в поселке Тимофеевка, судя по всему, знают толк в восстановлении популяции амурских тигров. Хищным кошкам, занесенным в Красную книгу, настолько комфортно в природном уголке, что уже вторая тигриная семья за этот год решила обзавестись потомством. Чудесной историей появления на свет полосатых малышей поделился директор парка Виктор Агафанов.

Вот так сюрприз!

О беременности Алескы, которая когда-то сама попала к Виктору еще тигренком, да и с огромными проблемами со здоровьем, стало известно совсем недавно. Специалисты живого уголка заметили, как в последнее время кошка резко набрала весь и округлилась.

– Мы думали: либо беременность, либо жировка (набор веса перед зимой). В глубине души надеемся, что все-таки жировка. Но Алекса сказала: «Ну неееет, вот, пожалуйста, Вам тигрята, получите/распишитесь, – с юмором рассказывают о случившемся сотрудники парка.

Отцом маленьких хищников стал знаменитый Тайган, завидный жених, стараниями которого летом родились сразу четверо тигрят у Сказки. Удивительно то, что местного Казанову как раз собирались кастрировать, в планы зооуголка не входило разводить большое количество тигров, все-таки для частного зоопарка это накладно. Словно почуяв неладное, царь Уссурийской тайги решил «напоследок» сделать пару милейших тигрят!

Крох, как и полагается оставили с мамой, переведя в специальный вольер, где есть все необходимое для комфортного пребывания и главное никто не побеспокоит. Разве, что Виктор в очередной раз придет погладить большую хищную красотку.

Свой человек

С Виктором Агафоновым у Алескы особые доверительные отношения, если не любовь, то крепкая дружба, если так можно выразиться о привязанности кошки к человеку. Дело в том, что хищницу, когда-то выкупили из передвижного зоопарка. Маленькая тигрица была в ужас ном состоянии, отнималась задняя лапа, самостоятельно сделать хотя бы шаг кошке не удавалось. Многие ветеринары поставили на полосатой крест, предлагая усыпить проблемного котенка, чтобы не мучилась. Многие, но не Виктор. Бессонные ночи, разные препараты и клиники, лечение и огромная любовь поставили тигрицу на ноги во всех смыслах этого слова. Большая полосатая кошка благодарна спасителю и по сей день.

– Сейчас происходит, казалось бы, невозможное. Тигрица, которая только родила тигрят, требует внимания «своего» человека и разрешает находиться рядом. Хоть и не совсем правильно приписывать животным человеческие эмоции, «очеловечивать» их, но тут безусловно есть какая-то необъяснимая любовь и огромное доверие, – делятся на официальной страничке парка «Белый лев» специалисты.

Время девочек

Новорожденные тигрята чувствуют себя хорошо. Котят не трогали около недели, чтобы они смогли окрепнуть и набраться сил. Поэтому пол хищников узнали только недавно. Обе – девочки. Они чувствуют себя хорошо, одна из сестренок немного слабее.

– Мама Алекса отлично справляется со своими обязанностями: малышки чистые, животики полные. Из двух крошек одна более слабая, но причин для беспокойства пока что нет. Надеемся, что и не будет. Тигрята могут фыркать (как мама) и «кричать» – когда им не нравится, когда мама их умывает, вылизывает или просто не дает спать (а там такие интересные сны показывают вообще-то), – рассказал о новых подопечных Виктор Агафанов.

Постоянные клиенты парка и пользователи сети не остались равнодушными к столь умилительным кадрам.

– Виктор Агафонов, большое спасибо за ваше видео о тиграх. У Вас в парке очень хорошие условия, чтобы такие дикие животные заводили потомство. Вы хорошо изучили, как обращаться с такими животными в неволе. У отличные условия, понимаете, как правильно кормить малышей, делаете все необходимое, чтобы они превратились в грозных красавцев. Большое вам спасибо за ваши знания, за ваши добрые дела. У вас любящее сердце, – благодарят приморцы отца диких кошек, как он сам себя называет.

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