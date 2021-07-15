«Милота зашкаливает, пульс учащается»: в приморском парке на свет появились сразу четыре тигренка

У пары амурских тигров в Приморье появилось потомство. Фото: www.instagram.com/lionspark.ru.

Полосатые обитатели парка «Белый лев» в Приморье впервые стали родителями. В тигриной семье появились сразу четверо котят, что само по себе довольно уникально, а в неволе – вдвойне. Подробностями радостного события поделился главный ветеринарный врач, или как он себя сам называет отец диких кошек Виктор Агафанов.

В парке «Белый лев», расположенном в Надеждинском районе в поселке Тимофеевка, тигрята родились впервые. Живой уголок, который открылся недавно и до сих пор отстраивается, может похвалиться просторными вольерами для животных и отличной заботой о них. Речь идет о полноценном круглосуточном уходе и правильном питании, а также действительно больших площадях. Словом, здесь созданы все условия для комфортной жизни и размножения. Вот Сказка и Тайган, судя по всему, решили не затягивать с потомством, да так постарались, что произвели на свет сразу четырех очаровательных крох – троих девочек и одного мальчика.

Из-за количества котят и возможно, неопытности, у тигрицы, которая впервые стала мамой, есть проблемы со вскармливанием малышей. Возможно, что у Сказки не хватает молока, также специалисты не исключают вариант, что более сильные тигрята попросту не дают вдоволь насытиться брату с сестрой.

Сотрудники парка какое-то время наблюдали за новорожденными, в итоге приняли решением забрать от мамочки двух малышей, для их же блага. Иначе существует риск потерять новорожденных из-за истощения. Теперь опытные специалисты на какое-то время заменят им маму и маму. Однако давать какие-то прогнозы по дальнейшей судьбе крох пока рано. Детки еще слишком малы, да и искусственное вскармливание тигров – трудоемкий и долгий процесс, такая практика появилась в мире относительно недавно.

Котята еще совсем крошечные. Фото: www.instagram.com/lionspark.ru.

Мы искренне надеемся, что все четверо тигрят наберутся сил и окрепнут. А пока же наблюдать за жизнью полосатой семейки можно на официальной страничке парка в интернете. Кадры драгоценных комочков уже взорвали сеть.

«Аааа, что вы с нами делаете!!?? Милота зашкаливает, пульс учащается, обмен веществ улучшается. Нарожала Сказка девчонок и пацана, а нам тут покоя от умиления нет», «Очень рада за этих маленьких котят, раз они попали к вам, значит вырастут большими и сильными, как их родители. Низкий вам поклон», «Ой милахи, прекрасные малыши», – с радостью комментируют жители Приморья.

Отметим, помимо хищных кошек, таких как тигры, львы, каракалы, дальневосточные лесные коты, в парке есть приют для медведей, которые пострадали от рук человека и уже не смогут жить на воле. Также обитателями живого уголка стали верблюды, страусы, кролики, разные птицы. В настоящий момент готовится вольер для черного леопарда. Парк, стал неким продолжением зоопарка «Садгород», который известен на весь край и давно полюбился многим примрцам.

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