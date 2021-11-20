Самое продолжительное затмение Луны за 500 лет – как это было во Владивостоке

Лунное затмение Владивосток 2021. Фото: Фото: Илья ПАЛИЕНКО, instagram.com/kraizemli.ru.

Самое долгое затмение Луны с XV века смогли наблюдать жители Дальнего Востока. Приморцы оказались в списке тех, кому посчастливилось лицезреть воочию редчайшее явление. В топ регионов с отличным видом на затмение в России попали Чукотка, Камчатка и Магадан.

Так начиналось затмение. Фото: Павел ВАНИФАТОВ, instagram.com/ph_vanifatov.

По данным Московского планетария, Луна частично провела в тени Земли 3 часа 28 минут. Затмение было практически полным, но краешек единственного естественного спутника Земли все же остался неприкрытым. Зрелище – красивое и пугающее одновременно. Кровавый оттенок естественного спутника Земли не остался без внимания местных фотографов. Предлагаем и вам окунуться в завораживающую атмосферу, созданную природой.

Подобное по длительности затмение последний раз было 500 лет назад. Фото: Павел ВАНИФАТОВ, instagram.com/ph_vanifatov.

– Хотел как лучше, а получилось как всегда. Давно хотел снять такой кадр. Рассчитал точку съемки, чтобы Луна восходила над маяком Басаргина. Увы, место оказалось на набережной ДВФУ. А оборудования больше 60 килограмм. Пришлось выгружать все добро на газон, ехать на парковку, возвращаться назад и тащить все на пляж... Все выставил, все собрал... Ветер дует, трубу телескопа шатает, холодно... А Луна не взошла.. Не хватило ей яркости, чтобы пробить толстый слой атмосферы. Пришлось снимать маяк отдельно, а Луну уже в паре градусов над горизонтом, а потом «возвращать» ее по траектории туда, где ей должно быть самое место. Короче: «да это же фотошоп, фуфуфу». А дальше в обратном порядке: разбираем оборудование, тащим телескоп с пляжа в горку к дороге, бегом за машиной, грузимся и едем на вторую точку, где у меня была еще одна задумка, – иронично отметил Илья.

Старания фотографа стоили того, пусть и с некоторой обработкой. Фото: Илья ПАЛИЕНКО, instagram.com/kraizemli.ru.

В других странах мира увидеть затмение смогли жители Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Океании, Северной Европы и Индонезии. Остальным же из-за разницы часовых поясов повезло меньше. Возможно, еще раз насладиться подобным явлением удастся через полгода, правда не таким продолжительным. Ведь затмения Луны и Солнца происходят каждые шесть месяцев.

Знаменосец и затмение. Фото: Павел ВАНИФАТОВ, instagram.com/ph_vanifatov.

Затмение подарило приморцам отличные пейзажи. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

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