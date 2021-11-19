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Владивосток19 ноября 2021 8:50

Приморцы могут увидеть самое долгое с ХV века лунное затмение

Вечером 19 ноября Луна будет почти полностью скрыта тенью Земли
Екатерина ТИХАЯ
Частичное лунное затмение можно увидеть 19 ноября, сегодня.

Частичное лунное затмение можно увидеть 19 ноября, сегодня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидеть редкое астрономическое событие смогут жители всего Дальнего Востока, в том числе и Приморья. Второе в этом году лунное затмение можно наблюдать сегодня, 19 ноября до 22:04.

Это частичное затмение – Луна будет скрыта почти полностью, но при этом это явление самое долгое, начиная с ХV века, говорят специалисты Московского планетария. Наблюдать это редкое явление смогут только жители Дальневосточных регионов, в центральной части его увидеть будет невозможно.

Напомним, что предыдущее лунное затмение можно было наблюдать 26 мая 2021 года. В тот раз затмение было полным – Луна целиком ушла в тень Земли.

Напомним, чуть раньше известные фотографы Приморья рассказали о двух значимых астрособытиях. У дальневосточников есть отличная возможность полюбоваться лунным затмением и главным звездопадом месяца – Леонидами. 19 ноября теневое затмение с начала и до конца видно в ДФО в вечернее время, а пик метеорного потока пришелся на ночь с 17 на 18 число. И хотя эта дата уже прошла, приморцы все еще могут посмотреть на редеющие метеоры, главное – отъехать подальше от городских огней, хотя бы на остров Русский.

Владивосток во время лунного затмения.

Владивосток во время лунного затмения.

Фото: Татьяна БАГЛАЙ

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