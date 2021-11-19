Приморцы могут увидеть самое долгое с ХV века лунное затмение

Частичное лунное затмение можно увидеть 19 ноября, сегодня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увидеть редкое астрономическое событие смогут жители всего Дальнего Востока, в том числе и Приморья. Второе в этом году лунное затмение можно наблюдать сегодня, 19 ноября до 22:04.

Это частичное затмение – Луна будет скрыта почти полностью, но при этом это явление самое долгое, начиная с ХV века, говорят специалисты Московского планетария. Наблюдать это редкое явление смогут только жители Дальневосточных регионов, в центральной части его увидеть будет невозможно.

Напомним, что предыдущее лунное затмение можно было наблюдать 26 мая 2021 года. В тот раз затмение было полным – Луна целиком ушла в тень Земли.

Напомним, чуть раньше известные фотографы Приморья рассказали о двух значимых астрособытиях. У дальневосточников есть отличная возможность полюбоваться лунным затмением и главным звездопадом месяца – Леонидами. 19 ноября теневое затмение с начала и до конца видно в ДФО в вечернее время, а пик метеорного потока пришелся на ночь с 17 на 18 число. И хотя эта дата уже прошла, приморцы все еще могут посмотреть на редеющие метеоры, главное – отъехать подальше от городских огней, хотя бы на остров Русский.

Владивосток во время лунного затмения. Фото: Татьяна БАГЛАЙ

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